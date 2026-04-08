Olympijský a športový výbor dostane niekoľko miliónov eur na podporu projektu

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) dostane vyše 8,7 milióna eur na národný športový projekt Generácia OLYMP 2026.
Príspevok mu poskytne Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR prostredníctvom svojej kapitoly. Poskytnutie schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí.
Národný športový projekt Generácia OLYMP 2026 predstavuje obsahové a koncepčné pokračovanie projektu Generácia OLYMP, priblížil rezort.
„Jednotlivé časti projektu tvoria vzájomne prepojený systém opatrení, ktorý zahŕňa podporu mládežníckych športovcov, rozvoj kolektívnych športov, podporu trénerov, rozvoj technických a branných športov, podporu olympijských nádejí, posilnenie olympijských hodnôt a podporu pohybových aktivít detí a mládeže v prírode,“ opísal rezort.
Z celkovej poskytnutej sumy pôjde pre centrá olympijskej prípravy pre tento rok 1,1 milióna eur. Ďalej pôjde jeden milión eur na podporu a rozvoj kolektívnych športov.
Sumou 500.000 eur sa majú podporiť zimné športy, ktoré budú na zimných olympijských a paralympijských hrách vo francúzskych Alpách v roku 2030. Taktiež sa podporia aj športy, ktoré majú byť na letných olympijských a paralympijských hrách v americkom Los Angeles v roku 2028 sumou 1,6 milióna eur.
Na rozvoj a podporu olympijských a športových hodnôt a spolupráce vybraných vysokých škôl v oblasti športu má ísť 400.000 eur, tvrdí rezort.
Suma zahŕňa financovanie aktivít SOŠV aj poskytnutie príspevkov pre fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovskej univerzity v Prešove, pre Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Právnickú fakultu Trnavskej univerzity.
„Každej z fakúlt bude poskytnutý finančný príspevok vo výške 32.000 eur,“ uviedlo MCRŠ. Peniaze pôjdu na podporu odbornej a analytickej činnosti zameranej na vypracovanie návrhov a modelov dlhodobej stratégie rozvoja športu v SR.
Rezort deklaruje, že výstupy budú využité pri tvorbe Národného programu rozvoja športu do roku 2046 a pri príprave návrhov zmien v športe.
SOŠV v rámci pridelených peňazí dá zhodne po 165.000 eur Klubu slovenských turistov a Slovenskému cykloklubu, a to na zabezpečenie značenia turistických a cykloturistických trás v roku 2026, na realizáciu aktivít zameraných na podporu pohybu detí v prírode a na zvyšovanie atraktivity pohybových aktivít v prírode.
Prostredníctvom SOŠV bude taktiež poskytnutý príspevok vo výške 279.327 eur pre Slovenský zväz cyklistiky na zabezpečenie podpory a rozvoja športu mládeže a zabezpečenie prípravy a účasti reprezentácií na súťažiach. Príspevok bude slúžiť aj na organizáciu mládežníckej cyklistickej ligy.
Na podporu trénerov detí a mládeže pôjde 1,4 milióna eur. SOŠV poskytne Slovenskej leteckej federácii dva milióny eur na obstaranie ôsmich kusov dvojmiestnych motorových lietajúcich športových zariadení a certifikovaných letúňov.
„Slovenská letecká federácia zabezpečí ich rovnomerné využívanie na rozvoj športového lietania a výcvik s osobitným dôrazom na mládež, v rámci samosprávnych krajov v SR, a zabezpečí ich prevádzku a údržbu,“ doplnilo MCRŠ. SOŠV ďalej poskytne Slovenskému národnému aeroklubu generála M. R. Štefánika 100.000 eur na rozvoj parašutizmu, leteckého a raketového modelárstva.