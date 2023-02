Česko je proti návrhu MOV, nechce však bojkotovať olympiádu v Paríži

Hlavným cieľom je podľa Lipavského zamedziť tomu, aby olympijské hry poslúžili ruskej propagande. Podľa ministra sa na tom zhodli všetky tri strany.

"Máme športovcov, ktorí celú kariéru venujú tomu, aby mohli nastúpiť na OH. A našou úlohou nie je niekomu zakazovať účasť na OH. Našou úlohou je zasadiť sa o to, aby OH reprezentovali olympijské ideály," dodal.