Poľsko chce po narušení vzdušného priestoru ruskými objektmi opäť otvoriť na úrovni Európskej únie diskusiu o účasti ruských športovcov na medzinárodných podujatiach.
V piatok to uviedol štátny tajomník ministerstva športu a cestovného ruchu Piotr Borys.
„Vzhľadom na túto veľmi zložitú situáciu v Poľsku, keď rakety a dron vstúpili do poľského vzdušného priestoru a zrútili sa na zem, chceme znovu otvoriť otázku účasti ruských športovcov na športových podujatiach v Európe a vo svete,“ povedal Borys na stretnutí ministrov športu Európskej únie v Bruseli.
Počas masívnych ruských nočných útokov na Ukrajine bol narušený poľský vzdušný priestor a dve rakety spolu s prúdovým dronom dopadli na poľské územie.
Borys dodal, že Poľsko spolu s Fínskom, Švédskom a pobaltskými štátmi zaujíma jeden z najprísnejších postojov v EÚ k ruským športovcom a presadzuje v tomto smere koordinované politiky v celom bloku.
„De facto zakazujeme ruským športovcom účasť na podujatiach organizovaných na poľskom území,“ citovala ho agentúra PAP.
Borys poznamenal, že súťažiť pod neutrálnou vlajkou je v Poľsku prakticky nemožné, pretože športovci musia podpísať vyhlásenie odsudzujúce ruskú agresiu voči Ukrajine.