Tretina detí má nadváhu alebo obezitu. Testovanie kondície sa rozšírilo na stredné školy

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) rozšíril Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), do ktorého sa v uplynulom školskom roku zapojilo na druhom stupni základných škôl takmer 60-tisíc žiakov, už aj na stredné školy.
Učitelia môžu žiakov a študentov testovať do 30. novembra. SOŠV o tom informoval na svojom webe.
Olympijský odznak všestrannosti patrí medzi najväčšie projekty Slovenského olympijského a športového výboru zamerané na podporu pohybu detí a mládeže. Jeho cieľom však nie je hľadať iba športové talenty.
Do testovania sa môžu zapojiť športujúce aj nešportujúce deti a ich rodičia i učitelia vedia z výsledkov zistiť úroveň ich pohybových schopností.
V školskom roku 2026/2027 sa okruh účastníkov výrazne rozširuje. Popri žiakoch druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií je prvý raz OLOV otvorený aj pre študentov všetkých ročníkov stredných škôl – gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu a ďalších typov stredných škôl.
Rozšírením na stredné školy bude možné sledovať pohybovú zdatnosť mladých ľudí aj vo veku, keď mnohí postupne strácajú pravidelný kontakt s pohybovými aktivitami.
Testovanie potrvá do konca novembra
Doterajšie výsledky OLOV pritom ukazujú výrazné rozdiely v kondícii práve vo vyšších vekových kategóriách.
Školské testovanie prebieha od 14. septembra do 30. novembra 2026. Do rovnakého termínu musia učitelia zadať výsledky žiakov prostredníctvom EduPage.
Následne sa údaje vyhodnotia a školy dostanú do konca januára 2027 certifikáty a odznaky podľa dosiahnutých výsledkov.
Testovanie pohybových schopností na základných školách realizuje Slovenský olympijský a športový výbor aj v rámci projektu Pohybom k pohode s konceptom Aktívna škola.
Šesť disciplín preverí silu, rýchlosť aj vytrvalosť
Testovacia batéria OLOV, ktorá sa v porovnaní s minulosťou nezmenila, je zostavená tak, aby zachytila základné pohybové schopnosti a dala sa jednoducho realizovať v školskom prostredí.
Žiaci absolvujú šesť disciplín – člnkový beh 10x5 metrov, výdrž v zhybe nadhmatom, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod medicinbalom vpred.
Výber disciplín sleduje silu, rýchlosť a vytrvalosť a je kompatibilný s testovacou batériou Eurofit.
V školskom roku 2025/2026 absolvovalo testovanie 59.914 žiakov z 541 škôl, pričom 16.305 z nich splnilo podmienky na získanie niektorého z odznakov.
Analýza výsledkov 90.948 detí a dospievajúcich vo veku 11 až 15 rokov z prvých dvoch ročníkov OLOV ukázala, že približne tretina analyzovaných detí mala nadváhu alebo obezitu. Medzi pätnásťročnými odporúčanú úroveň kondície nedosahovala väčšina chlapcov a približne 70 percent dievčat.
Výsledky už neslúžia iba na pridelenie odznaku
„Práve schopnosť zbierať údaje v celoslovenskom meradle dáva projektu ďalší rozmer. Výsledky už neslúžia iba na pridelenie zlatého, strieborného či bronzového odznaku jednotlivým žiakom.
Pomáhajú vytvárať obraz o telesnej zdatnosti mladej populácie a umožňujú skúmať jej súvislosti so zdravím či ďalšími oblasťami života detí,“ uviedol projektový manažér OLOV Milan Špánik.
Ďalšia analýza prepojila výsledky takmer 91-tisíc žiakov z OLOV s celonárodnými údajmi o chorobnosti Národného centra zdravotníckych informácií.
Výsledky ukázali súvislosť medzi vyššou telesnou zdatnosťou a nižším výskytom viacerých skupín ochorení. Pri sledovaní duševného zdravia bola lepšia vytrvalosť aj sila spojená s nižším výskytom duševných porúch a porúch správania.
Najnovšia analýza sa pozrela aj na vzťah kondície a školských výsledkov. U 6530 deviatakov z 341 základných škôl odborníci porovnali výsledky testovania kondície a telesnej hmotnosti s výsledkami celonárodného testovania z matematiky a slovenského jazyka.
Žiaci s lepšou kondíciou a normálnou telesnou hmotnosťou mali väčšiu šancu dosiahnuť vyššie skóre.
Zo sledovaných faktorov mala v súvislosti so školskými výsledkami najväčší účinok práve kondícia, dokonca väčší ako samotné BMI. Analýza však ukazuje súvislosť, nie dôkaz, že lepšia kondícia sama osebe spôsobuje lepšie školské výsledky.
Olympijský odznak všestrannosti sa postupne rozširuje aj mimo školského prostredia. Samostatná verzia projektu je pripravená pre seniorov.
Ich testovanie vychádza zo štandardizovanej batérie „Senior Fitness Test“, ktorá namiesto klasických športových výkonov sleduje schopnosti potrebné v každodennom živote.
Testovania seniorského OLOV sa uskutočnia v októbri v Centre aktívneho starnutia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a v rámci projektu Vykročte za zdravím.