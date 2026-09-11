Hamšík o znevýhodnených mladých športovcoch: Naozaj cítiť tú pozitívnu energiu

Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík svojou prítomnosťou poctil a podporil účastníkov športových hier telesne znevýhodnenej mládeže Slovakia Ability Youth Games v Dolnom Kubíne.
Okrem podpory mladých športovcov ho na Oravu prilákala aj zvedavosť na špeciálne odvetvie CP futbal, teda futbal pre hráčov s mozgovou obrnou a poruchami mozgového spektra.
Hamšík: Cítiť pozitívnu energiu
„Prišiel som podporiť celkovo tieto športové hry znevýhodnených detí a mládeže. Sám som zvedavý na CP futbal, keďže som ho predtým asi ani nevidel.
Som veľmi zvedavý, ako to vyzerá. Je to super. Ako sa hovorilo aj pri príhovoroch, naozaj tu cítiť tú pozitívnu energiu.
Tie decká chcú športovať, aj keď sú znevýhodnené. Vidím, že sú jednoducho nadšené z toho, že niečo robia a je to úžasné,“ povedal Hamšík.
Mesto Dolný Kubín sa tak opäť stalo dejiskom významného športového podujatia Slovakia Ability Youth Games, ktoré spája mladých zdravotne a telesne znevýhodnených športovcov.
Tohtoročnou novinkou a lákadlom sa stal CP futbal – špeciálne športové odvetvie určené pre hráčov s mozgovou obrnou či inými cievnymi a mozgovými poruchami.
Podujatie potrvá do nedele 13. septembra a športovci budú súťažiť v siedmich rôznych športoch.
Koncepčne pracuje s mladými ľuďmi
Výkonná riaditeľka Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov Martina Balcová označila podujatie SAYG za výkladnú skriňu dlhodobej práce zväzu s mládežou: „Veľmi sa teším, že náš zväz dlhodobo a koncepčne pracuje s mladými ľuďmi, začínajúcimi športovcami, ale aj s tými, ktorí už majú medailové úspechy z juniorských pretekov.
Prostredníctvom športu dokážeme tieto deti vracať do života a ukazovať im zmysel, ktorý možno v prípade znevýhodnenia hneď nevidia.
V spolupráci s hovorcom mesta Dolný Kubín sme pripravili veľmi elegantný a príjemný otvárací ceremoniál. Záleží nám na tom, aby sa tu všetci cítili dobre, panovala skvelá atmosféra a hlavne, aby sa všetci bezpečne vrátili domov.“
Riaditeľ hier Pavel Bílik doplnil, že príprava je každým ďalším rokom plynulejšia, no stále so sebou prináša nové výzvy:
„Z roka na rok vychádzame zo skúseností, no naša výzva je jasná – vždy pridať nejakú pridanú hodnotu. Teraz sa nám podarilo zaradiť do programu veľmi atraktívny CP futbal a máme peknú účasť v siedmich športoch.
Šport je založený na príkladoch a vzoroch a preto je prítomnosť osobností ako Marek Hamšík na takomto podujatí obrovskou motiváciou.
Ak takéto osobnosti prídu, vytvárajú priestor pre ďalších športovcov, ktorí vďaka tomu začnú so športom a možno o rok či dva zavítajú do Dolného Kubína. Budem spokojný, ak všetko prebehne hladko a športovci budú odchádzať domov s dobrým pocitom.“