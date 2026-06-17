Fond na podporu športu rozdelí rekordnú sumu. Budú mať dlhodobý prínos, uviedol predseda

(Autor: Fond na podporu športu)
TASR|17. jún 2026 o 17:03
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Pôvodná alokácia výzvy bola 20 miliónov eur, fond ju však navýšil.

Fond na podporu športu (FnPŠ) schválil v rámci programu INFRA 6 podporu pre 102 projektov výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry v celkovej výške viac ako 46,7 milióna eur.

Rozhodla o tom správna rada fondu na svojom zasadnutí 16. júna. Do výzvy s označením INFRA 6 predložili žiadatelia 240 projektov v celkovom objeme 98,2 milióna eur.

Pôvodná alokácia výzvy bola 20 miliónov eur, fond ju však navýšil, čo umožnilo podporiť výrazne viac projektov. Ide o historicky najväčšiu výzvu v dejinách fondu.

„Schválením projektov v rámci výzvy INFRA 6 pokračujeme v systematickej podpore rozvoja športovej infraštruktúry na Slovensku. Ide o historicky najväčšiu výzvu.

Vďaka navýšeniu alokácie o rekordných 135 percent sa nám podarilo podporiť viac kvalitných projektov, ktoré prispejú k lepším podmienkam pre športovanie detí, mládeže aj širokej verejnosti. Veľká vďaka patrí aj kancelárii fondu a hodnotiacej komisii za skvelú prácu, hoci tá najintenzívnejšia, fond i úspešných žiadateľov, ešte len čaká.

Verím, že tieto investície budú mať dlhodobý prínos pre rozvoj športu v regiónoch a zlepšia dostupnosť kvalitných športovísk v rámci celého Slovenska,“ uviedol predseda správnej rady FnPŠ Martin Oťapka.

Výzvu INFRA 6 vyhlásil fond v decembri minulého roka. Žiadosti bolo možné podávať od 16. februára do 19. marca 2026.

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    Fond na podporu športu rozdelí rekordnú sumu. Budú mať dlhodobý prínos, uviedol predseda
    Fond na podporu športu rozdelí rekordnú sumu. Budú mať dlhodobý prínos, uviedol predseda
    Fond na podporu športu rozdelí rekordnú sumu. Budú mať dlhodobý prínos, uviedol predseda
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