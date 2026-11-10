Fínsko nechce na svojom území ruských športovcov. Problém sa týka aj majstrovstiev sveta

Hokejisti Ruska
Hokejisti Ruska (Autor: X / UATV English)
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TASR|10. nov 2026 o 17:43
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Niekoľko európskych krajín už naznačilo svoj nesúhlas s návratom Ruska na športovú scénu.

Fínsko plánuje opätovne sprísniť vízové pravidlá, čím by znemožnilo ruským športovcom vstup do krajiny.

Nové obmedzenia by mali začať platiť v nasledujúcich dňoch. Informoval o tom portál insidethegames.biz.

Rusko musí ukončiť svoju útočnú vojnu

„Ministerstvo zahraničných vecí urýchlene pripravuje návrh na zmenu uznesenia vlády o vstupe ruských občanov do Fínska.

Rusko musí ukončiť svoju útočnú vojnu proti Ukrajine,“ uviedla minulý týždeň na sociálnej sieti X fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.

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Fínsko zaviedlo obmedzenia pre cesty z Ruska, ktoré nie sú nevyhnutné, v septembri 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu.

V roku 2023 svoju vízovú politiku upravilo. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a medzinárodné športové federácie v roku 2022 znemožnili ruským športovcom účasť na medzinárodných podujatiach.

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) však v septembri 2025 vrátil Rusku plné členské práva a MOV už v júli rozhodol o predbežnom obnovení jeho členstva v olympijskom hnutí, čím potvrdil, že Rusko už neporušuje Olympijskú chartu.

Podobný krok následne urobilo aj mnoho športových federácií. Hoci to Rusku vrátilo právo kvalifikovať sa na svetové súťaže, často aj s plným využitím národných symbolov, nezaručuje to ruským športovcom vstup do hostiteľských krajín.

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Ruskí krasokorčuliari by mali už v nasledujúcich mesiacoch súťažiť na dvoch významných podujatiach na fínskom území, čomu chce fínska vláda zabrániť.

Na podujatie Grand Prix ISU Finlandia Trophy, ktoré sa uskutoční 20. – 21. novembra v Helsinkách, bolo nominovaných sedem ruských krasokorčuliarov.

Takisto sa očakáva, že Rusi budú štartovať na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní, ktoré sa budú konať v marci 2027 v Tampere.

Keďže sa tamojšia vláda snaží zabrániť vstupu ruských športovcov na fínske územie, situácia je pre organizátorov komplikovaná.

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„Fínska krasokorčuliarska federácia a spoločnosť Skating Finland Ltd rešpektujú rozhodnutia fínskych úradov.

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) je zodpovedná za právo súťažiacich zúčastniť sa na podujatiach a fínske úrady rozhodujú o vstupe.

Situáciu pozorne sledujeme,“ povedala minulý týždeň pre Helsingin Sanomat Salla Mäkeläová, výkonná riaditeľka Fínskej krasokorčuliarskej federácie a generálna sekretárka MS.

Helsinki tento týždeň hostia aj dva zápasy NHL, pričom minimálne jeden tím - Carolina Hurricanes - bude mať v zostave troch ruských hokejistov.

Premiér Petteri Orpo pre MTV Uutiset potvrdil, že obmedzenia pravdepodobne nenadobudnú účinnosť pred duelmi NHL.

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„Snažíme sa ovplyvniť Európsku úniu, aby sa zabezpečilo, že to bude celoeurópske riešenie,“ dodal Orpo.

Niekoľko európskych krajín už naznačilo svoj nesúhlas s návratom Ruska na športovú scénu.

Mnohé na protest bojkotovali otvárací ceremoniál tohtoročných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Fínsko vyhlásilo, že bude bojkotovať zápasy s Ruskom

Viaceré krajiny vrátane Fínska vyhlásili, že budú bojkotovať zápasy s Ruskom na hokejových majstrovstvách sveta.

Urobili tak po tom, čo Športový arbitrážny súd (CAS) vyhovel odvolaniu Ruskej hokejovej federácie a nariadil Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) umožniť návrat ruských tímov na jej šampionáty.

IIHF s rozhodnutím nesúhlasí, ale deklarovala, že ho bude rešpektovať. Zároveň upozornila na problémy súvisiace s bezpečnosťou, vízami, logistikou a zmenou už pripraveného súťažného programu.

Vyradenie ruských športovcov zo súťaží diplomatickými prostriedkami „by bolo veľmi významným rozhodnutím, ktoré by mohlo mať značné finančné a zmluvné dôsledky pre organizátorov podujatia, Medzinárodnú korčuliarsku úniu a partnerov.

V súčasnosti čakáme na rozhodnutie vlády týkajúce sa možného sprísnenia víz, po ktorom sa táto záležitosť prerokuje spolu s ISU,“ vysvetlila Mäkeläová.

V podobnej situácii už Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) zbavila Estónsko práva hostiť majstrovstvá sveta v Tallinne.

Stalo sa tak po tom, čo pobaltská krajina zachovala postoj nulovej tolerancie voči prijatiu ruských a bieloruských športovcov po uvoľnení obmedzení zo strany FIE.

Litva stratila v októbri právo hostiť budúcoročné podujatie Svetového pohára v modernom päťboji po tom, čo odmietla udeliť víza ruským a bieloruským športovcom.

Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys označil rozhodnutie Medzinárodnej únie moderného päťboja ​​za „hanebné“ a uviedol, že EÚ „musí sprísniť obmedzenia pre ruských a bieloruských športovcov súťažiacich pod národnými farbami, rozšíriť vízové ​​obmedzenia a sankcie, ako aj obmedziť podporu tým, ktorí umožňujú šírenie štátom podporovanej propagandy“.

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