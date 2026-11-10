Fínsko nechce na svojom území ruských športovcov. Problém sa týka aj majstrovstiev sveta

Fínsko plánuje opätovne sprísniť vízové pravidlá, čím by znemožnilo ruským športovcom vstup do krajiny.
Nové obmedzenia by mali začať platiť v nasledujúcich dňoch. Informoval o tom portál insidethegames.biz.
Rusko musí ukončiť svoju útočnú vojnu
„Ministerstvo zahraničných vecí urýchlene pripravuje návrh na zmenu uznesenia vlády o vstupe ruských občanov do Fínska.
Rusko musí ukončiť svoju útočnú vojnu proti Ukrajine,“ uviedla minulý týždeň na sociálnej sieti X fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.
Fínsko zaviedlo obmedzenia pre cesty z Ruska, ktoré nie sú nevyhnutné, v septembri 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu.
V roku 2023 svoju vízovú politiku upravilo. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a medzinárodné športové federácie v roku 2022 znemožnili ruským športovcom účasť na medzinárodných podujatiach.
Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) však v septembri 2025 vrátil Rusku plné členské práva a MOV už v júli rozhodol o predbežnom obnovení jeho členstva v olympijskom hnutí, čím potvrdil, že Rusko už neporušuje Olympijskú chartu.
Podobný krok následne urobilo aj mnoho športových federácií. Hoci to Rusku vrátilo právo kvalifikovať sa na svetové súťaže, často aj s plným využitím národných symbolov, nezaručuje to ruským športovcom vstup do hostiteľských krajín.
Ruskí krasokorčuliari by mali už v nasledujúcich mesiacoch súťažiť na dvoch významných podujatiach na fínskom území, čomu chce fínska vláda zabrániť.
Na podujatie Grand Prix ISU Finlandia Trophy, ktoré sa uskutoční 20. – 21. novembra v Helsinkách, bolo nominovaných sedem ruských krasokorčuliarov.
Takisto sa očakáva, že Rusi budú štartovať na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní, ktoré sa budú konať v marci 2027 v Tampere.
Keďže sa tamojšia vláda snaží zabrániť vstupu ruských športovcov na fínske územie, situácia je pre organizátorov komplikovaná.
„Fínska krasokorčuliarska federácia a spoločnosť Skating Finland Ltd rešpektujú rozhodnutia fínskych úradov.
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) je zodpovedná za právo súťažiacich zúčastniť sa na podujatiach a fínske úrady rozhodujú o vstupe.
Situáciu pozorne sledujeme,“ povedala minulý týždeň pre Helsingin Sanomat Salla Mäkeläová, výkonná riaditeľka Fínskej krasokorčuliarskej federácie a generálna sekretárka MS.
Helsinki tento týždeň hostia aj dva zápasy NHL, pričom minimálne jeden tím - Carolina Hurricanes - bude mať v zostave troch ruských hokejistov.
Premiér Petteri Orpo pre MTV Uutiset potvrdil, že obmedzenia pravdepodobne nenadobudnú účinnosť pred duelmi NHL.
„Snažíme sa ovplyvniť Európsku úniu, aby sa zabezpečilo, že to bude celoeurópske riešenie,“ dodal Orpo.
Niekoľko európskych krajín už naznačilo svoj nesúhlas s návratom Ruska na športovú scénu.
Mnohé na protest bojkotovali otvárací ceremoniál tohtoročných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Fínsko vyhlásilo, že bude bojkotovať zápasy s Ruskom
Viaceré krajiny vrátane Fínska vyhlásili, že budú bojkotovať zápasy s Ruskom na hokejových majstrovstvách sveta.
Urobili tak po tom, čo Športový arbitrážny súd (CAS) vyhovel odvolaniu Ruskej hokejovej federácie a nariadil Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) umožniť návrat ruských tímov na jej šampionáty.
IIHF s rozhodnutím nesúhlasí, ale deklarovala, že ho bude rešpektovať. Zároveň upozornila na problémy súvisiace s bezpečnosťou, vízami, logistikou a zmenou už pripraveného súťažného programu.
Vyradenie ruských športovcov zo súťaží diplomatickými prostriedkami „by bolo veľmi významným rozhodnutím, ktoré by mohlo mať značné finančné a zmluvné dôsledky pre organizátorov podujatia, Medzinárodnú korčuliarsku úniu a partnerov.
V súčasnosti čakáme na rozhodnutie vlády týkajúce sa možného sprísnenia víz, po ktorom sa táto záležitosť prerokuje spolu s ISU,“ vysvetlila Mäkeläová.
V podobnej situácii už Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) zbavila Estónsko práva hostiť majstrovstvá sveta v Tallinne.
Stalo sa tak po tom, čo pobaltská krajina zachovala postoj nulovej tolerancie voči prijatiu ruských a bieloruských športovcov po uvoľnení obmedzení zo strany FIE.
Litva stratila v októbri právo hostiť budúcoročné podujatie Svetového pohára v modernom päťboji po tom, čo odmietla udeliť víza ruským a bieloruským športovcom.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys označil rozhodnutie Medzinárodnej únie moderného päťboja za „hanebné“ a uviedol, že EÚ „musí sprísniť obmedzenia pre ruských a bieloruských športovcov súťažiacich pod národnými farbami, rozšíriť vízové obmedzenia a sankcie, ako aj obmedziť podporu tým, ktorí umožňujú šírenie štátom podporovanej propagandy“.