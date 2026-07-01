Spor po vyradení Iránu sa preniesol z ihriska. Napätie po MS eskaluje medzi politikmi

Po vyradení Iránu v skupinovej fáze majstrovstiev sveta vo futbale sa iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyjadril k sporu s americkou administratívou.
Na sociálnej sieti X reagoval na jasot ministra pre vnútornú bezpečnosť USA Markwayna Mullina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nie ste schopní usporiadať medzinárodný turnaj
„Misia splnená, pán Mullin,“ napísal Arákčí americkému ministrovi a pokračoval: „Dosiahli ste aj niečo iné: Svetu ste dokázali, že nie ste schopní usporiadať medzinárodný turnaj.
Vaše správanie bolo učebnicovým príkladom toho, ako premárniť dôstojnosť, ktorá s úlohou hostiteľa súvisí.“
Reakciu šéfa iránskej diplomacie vyvolalo vyhlásenie Mullina, ktorým reagoval na vyradenie iránskeho tímu z majstrovstiev sveta vo futbale.
Dokonca si od radosti aj zatancoval
„Som jednoducho rád, že sú preč a že sa nevrátia,“ povedal.
Dodal, že bol veľmi šťastný, keď Iráncom zrušili víza, pričom poznamenal, že „možno som si aj zaspieval jednu či dve piesne, alebo dokonca od radosti aj zatancoval“.
Vzhľadom na obmedzenia vstupu musel iránsky tím cestovať na každý zápas do Spojených štátov zo svojho hlavného kempu v mexickej Tijuane, pričom v USA mohol zotrvať len krátky čas pred stretnutiami respektíve po nich.
Hráči aj funkcionári to označili za jednoznačnú nevýhodu, pripomenula DPA. Iránskym futbalistom len tesne ušla účasť vo vyraďovacej fáze po tom, ako v tabuľke tímov na tretích miestach obsadili prvé nepostupové miesto.
Podobný postoj ako iránsky minister zahraničných vecí, zaujala už pred tým Iránska futbalová federácia.
Tiež kritizovala vyjadrenia amerického ministra pre vnútornú bezpečnosť, ale v tejto súvislosti žiadne prekvapenie nevyjadrila, poznamenala DPA.
„Iránci sú zvyknutí na zlé zaobchádzanie a klamstvá amerických predstaviteľov, preto nikoho v Iráne tieto nepriateľské vyhlásenia neprekvapujú,“ uviedla federácia vo vyhlásení.