Prekonáva všetky bariéry. Polovičného Ironmana zvládol prvý Slovák s handicapom

Peter Išpold sa stal prvým slovenským športovcom s intelektuálnym znevýhodnením, ktorý dokončil polovičného Ironmana.
Na pretekoch v chorvátskom Poreči absolvoval trať dlhú celkovo 113 kilometrov v plávaní, cyklistike a behu za 5 hodín a 13 minút. V konkurencii 2200 triatlonistov zo 70 krajín sa umiestnil v prvej tretine štartového poľa.
Na západnom pobreží Istrie dosiahol Išpold historický úspech pre športovú organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko. Na medzinárodných triatlonových pretekoch preukázal výnimočnú vytrvalosť, fyzickú pripravenosť aj odhodlanie.
Jeho výsledok potvrdzuje, že systematický tréning a odborné vedenie dokážu posúvať hranice športových výkonov aj u športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
Polovičný Ironman, známy aj ako Ironman 70.3 podľa celkovej dĺžky trate v míľach, dokáže preveriť fyzickú aj psychickú vytrvalosť. Pretekár musí zvládnuť 1,9 km plávania v otvorenej vode, 90 km na bicykli a napokon polmaratón.
Išpold súťažil v spoločnom štartovom poli s triatlonistami bez intelektuálneho znevýhodnenia a väčšinu predstihol. Celú trať absolvoval po boku svojho sparingpartnera Petra Kníža, ktorý ho sprevádzal od štartu až do cieľa.
Za historickým úspechom stoja roky systematickej prípravy. Peter intenzívne trénoval pod vedením Michala Vargu v triatlonovom klube Triax. Postupne si budoval vytrvalosť vo všetkých troch disciplínach, učil sa rozložiť sily a zvládať dlhé hodiny záťaže.
Práve kombinácia odborného vedenia, podpory klubu a Petrovho odhodlania priniesla výsledok, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi pôsobil ako nesplniteľný sen.
Vo svete má Peter inšpiratívny športový vzor. Američan Chris Nikic, športovec Special Olympics USA s Downovým syndrómom, sa v novembri 2020 stal prvým človekom s Downovým syndrómom, ktorý dokončil celého Ironmana.
Na pretekoch Ironman Florida zvládol 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a maratón za 16 hodín, 46 minút a 9 sekúnd. Slovenský športovec sa netají tým, že aj jeho cesta smeruje k plnej vzdialenosti Ironmana. Po výkone v Poreči má k tomuto cieľu bližšie než kedykoľvek predtým.
„Chceme, aby verejnosť vnímala našich športovcov predovšetkým cez ich schopnosti, športové výkony a dosiahnuté výsledky, nie cez ich znevýhodnenie. Peter ukázal, že dokáže obstáť aj v náročnej medzinárodnej konkurencii.
Jeho úspech zároveň potvrdzuje, že skutočná inklúzia v športe nie je len o možnosti zúčastniť sa na pretekoch, ale predovšetkým o vytváraní podmienok, v ktorých môže každý rozvíjať svoj potenciál a dosahovať významné športové úspechy.
Sme na Petra mimoriadne hrdí a veríme, že bude inšpiráciou aj pre ďalších športovcov a ich rodiny. Osobitné poďakovanie patrí trénerovi Michalovi Vargovi, klubu Triax a Petrovi Knížovi, ktorí ho na tejto ceste podporujú,“ uviedla Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko v tlačovej správe organizácie.