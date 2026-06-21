    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina H
    2. polčas
    Atlanta
    4 - 0
    3:0
    LIVE
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
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    Španielsky reparát dopadol na jednotku. Prebudený favorit deklasoval Saudskú Arábiu

    Rodri a Lamine Yamal oslavujú gól
    Fotogaléria (20)
    Rodri a Lamine Yamal oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 20:01
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    Španielsko dnes zdolalo Saudskú Arábiu v skupine H na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Španielsko - Saudská Arábia 4:0 (3:0)

    Góly: 10. Yamal, 21. a 24. Oyarzabal, 49. Al-Tambakti (vlastný)

    Rozhodovali: Claus - Manes, Figueiredo (všetci Braz.), ŽK: Al-Dawsari, Kanno

    Diváci: 68 239

    Španielsko: Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (70. Ruiz) - Yamal (46. Pino), Olmo (61. Merino), Baena (61. Williams) - Oyarzabal (46. Torres)

    S. Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri (60. Al-Hejji), Lajami, Al-Tambakti, Al-Harbi - Al-Juwayr (46. Al-Hamdan), Al-Khaibari (46. Kanno), N. Al-Dawsari (90. Al-Ghannam), S. Al-Dawsari - Al-Buraikan (61. Abu Al-Shamat)

    Španielski futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta v skupine H. Nad Saudskou Arábiou triumfovali vysoko 4:0.

    Strelecký účet úradujúcich majstrov Európy na šampionáte otvorila hviezda Barcelony Lamine Yamal, dvakrát skóroval Mikel Oyarzabal a vlastný gól si dal Hassan Al-Tambakti.

    Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho tak majú po dvoch zápasoch na konte štyri body a vedú tabuľku H-skupiny. Do turnaja vstúpili prekvapivou remízou 0:0 s Kapverdami. Saudská Arábia má jeden bod za remízu 1:1 s Uruguajom a ešte živí nádej na postup do vyraďovacej fázy.

    V noci na pondelok o 0.00 h SELČ je ešte v H-skupine na programe duel medzi Uruguajom a Kapverdami. Španieli sa v sobotu 27. júna o 2.00 h SELČ stretnú s Uruguajom, zatiaľ čo Saudská Arábia bude v tom istom čase čeliť Kapverdom.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal oslavujú gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    20 fotografií
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Mikel Oyarzabal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Mikel Oyarzabal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Mikel Oyarzabal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Spain's Marc Cucurella reacts after Saudi Arabia's Hassan Altambakti scored an own goal, during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Salem Aldawsari vies for the ball with Spain's Pau Cubarsi, left, during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pau Cubarsi kicks the ball away from Saudi Arabia's Feras Albrikan during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJB 42 Atlanta - Fanúšikovia Saudskej Arábie počas zápasu H-skupiny Španielsko – Saudská Arábia na MS 2026 vo futbale v Atlante 21. júna 2026. FOTO TASR/AP Saudi Arabia fans cheer during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - šport - futbal - MS26 - USA - h - skupina - mestá - AtlantaSpain's Lamine Yamal runs with the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais fails to stop the opening goal by Spain's Lamine Yamal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal celebrates with teammate Rodri, left, after scoring his side's opening goal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal passes the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain players pose before the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA general view before the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia team poses before the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Španielsko - Saudská Arábia

    I. polčas:

    Španieli ukončili strelecké trápenie na šampionáte už v 10. minúte. Oyarzabal z ľavej strany šestnástky našiel pri vzdialenejšej tyči Yamala, ktorý poľahky usmernil loptu do siete.

    Oyarzabal pridal k asistencii presný zásah už o 10 minút neskôr, keď sa výborne zorientoval v skrumáži pred bránou po rohovom kope.

    V 24. minúte oslavoval 29-ročný útočník Realu Sociedad opäť, po vydarenej akcii s centrovanou loptou do šestnástky a sklepnutí od Olma pred bránou zvýšil na 3:0.

    Oyarzabal mohol skompletizovať hetrik už v prvom polčase, no po chybe brankára Al-Owaisa trafil brvno.

    II. polčas:

    De la Fuente šetril oboch strelcov a Yamal s Oyarzabalom sa už v druhom polčase nepredstavili.

    Zverenci gréckeho kormidelníka Georgiosa Donisa si v úvode druhého polčasu pri rohovom kope nepostrážili Cucurellu, po ktorého koncovke a zákroku brankára sa lopta od Al-Tambaktiho odrazila do brány.

    Španieli mali naďalej jasnú prevahu a kontrolovali pohodlné vedenie. Stále platí, že na MS v USA, Mexiku a Kanade ešte neinkasovali.

    V nadstavenom čase ešte rozvlnil sieť Torres, ale skóre 4:0 ponechal v platnosti ofsajdový verdikt.

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    4 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rodri a Lamine Yamal oslavujú gól
    Rodri a Lamine Yamal oslavujú gól
    Španielsky reparát dopadol na jednotku. Prebudený favorit deklasoval Saudskú Arábiu
    dnes 20:01
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    MS vo futbale 2026

    Rodri a Lamine Yamal oslavujú gól
    Rodri a Lamine Yamal oslavujú gól
    Španielsky reparát dopadol na jednotku. Prebudený favorit deklasoval Saudskú Arábiu
    dnes 20:01
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    Domov»MS vo futbale 2026»Španielsky reparát dopadol na jednotku. Prebudený favorit deklasoval Saudskú Arábiu