Optimizmus Španielov sa rýchlo vytratil. Napodobnia titulovú cestu spred 16 rokov?

Španielski futbalisti zažili nevydarený štart do majstrovstiev sveta a zaváhanie s Kapverdami budú chcieť napraviť triumfom nad Saudskou Arábiou.
Duel 2. kola H-skupiny je na programe v nedeľu od 18.00 SELČ na štadióne Mercedes-Benz v Atlante.
Úradujúci majstri Európy stroskotali pri bezgólovej remíze na dobre organizovanej obrane debutanta na šampionáte a aj na výkone 40-ročného brankára Vozinhu.
Optimizmus, s ktorým vstupovali do turnaja, sa rýchlo vytratil.
Po zápase sa k médiám postavili len brankár Unai Simón a Mikel Oyarzabal. Obaja zdôraznili potrebu zachovať pokoj napriek strate bodov.
Španieli pôsobili netradične pomaly, ich rozohrávka nebola dostatočne dynamická a súper ich dokázal čítať.
Najviac pozornosti smerovalo na stred poľa aj krídla, kde tím nepredviedol očakávanú kvalitu.
Pozitívom bol výkon Lamina Yamala, ktorý prišiel na ihrisko v 71. minúte.
Aj napriek krátkemu času patril medzi najaktívnejších hráčov a zaznamenal druhý najvyšší počet centrovaných lôpt.
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 16
| Skupina H | Matchday 16
Španieli môžu nájsť paralelu s MS 2010, keď po úvodnej prehre napokon dokráčali k titulu.
Zaujímavosťou je, že na veľkých turnajoch vyhrali svoj úvodný zápas len trikrát z posledných 15 pokusov.
Saudská Arábia vstúpila do turnaja remízou proti Uruguaju.
Dlho viedla, no v závere zápasu inkasovala a prišla o cenný bod.
Pre zverencov Georgiosa Donisa môže duel so Španielskom znamenať kľúčový moment v boji o postup.
MS vo futbale 2026 - H-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy:
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Ferran Torres, Oyarzabal, Yamal
S. Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Harbi - Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan, Al-Juwayr