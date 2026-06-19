    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    PrehľadPreview

    Optimizmus Španielov sa rýchlo vytratil. Napodobnia titulovú cestu spred 16 rokov?

    Futbalista Španielska Pedri.
    Futbalista Španielska Pedri. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 21:52
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    Pozitívom bol iba výkon Lamina Yamala.

    Španielski futbalisti zažili nevydarený štart do majstrovstiev sveta a zaváhanie s Kapverdami budú chcieť napraviť triumfom nad Saudskou Arábiou.

    Duel 2. kola H-skupiny je na programe v nedeľu od 18.00 SELČ na štadióne Mercedes-Benz v Atlante.

    Úradujúci majstri Európy stroskotali pri bezgólovej remíze na dobre organizovanej obrane debutanta na šampionáte a aj na výkone 40-ročného brankára Vozinhu.

    Optimizmus, s ktorým vstupovali do turnaja, sa rýchlo vytratil.

    Po zápase sa k médiám postavili len brankár Unai Simón a Mikel Oyarzabal. Obaja zdôraznili potrebu zachovať pokoj napriek strate bodov.

    Španieli pôsobili netradične pomaly, ich rozohrávka nebola dostatočne dynamická a súper ich dokázal čítať.

    Najviac pozornosti smerovalo na stred poľa aj krídla, kde tím nepredviedol očakávanú kvalitu.

    Pozitívom bol výkon Lamina Yamala, ktorý prišiel na ihrisko v 71. minúte.

    Aj napriek krátkemu času patril medzi najaktívnejších hráčov a zaznamenal druhý najvyšší počet centrovaných lôpt.

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    Španieli môžu nájsť paralelu s MS 2010, keď po úvodnej prehre napokon dokráčali k titulu.

    Zaujímavosťou je, že na veľkých turnajoch vyhrali svoj úvodný zápas len trikrát z posledných 15 pokusov.

    Saudská Arábia vstúpila do turnaja remízou proti Uruguaju.

    Dlho viedla, no v závere zápasu inkasovala a prišla o cenný bod.

    Pre zverencov Georgiosa Donisa môže duel so Španielskom znamenať kľúčový moment v boji o postup.

    MS vo futbale 2026 - H-skupina, 2. kolo

    Predpokladané zostavy:

    Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Ferran Torres, Oyarzabal, Yamal

    S. Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Harbi - Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan, Al-Juwayr

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone
    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone
    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Optimizmus Španielov sa rýchlo vytratil. Napodobnia titulovú cestu spred 16 rokov?