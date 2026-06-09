Španieli uspeli v generálke pred svetovým šampionátom. Stále im chýba ofenzívna dvojica

prípravný zápas pred MS 2026
Peru - Španielsko 1:3 (0:2)
Góly: 66. Velez - 2. Oyarzabal, 32. Pedri, 53. Gallese (vlastný)
Španielski futbaloví reprezentanti úspešne zvládli generálku pred MS v USA, Kanade a Mexiku.
V poslednom prípravnom zápase pred šampionátom zvíťazili v noci na utorok nad Peru 3:1.
Skóre otvoril už v 2. minúte Mikel Oyarzabal, po polhodine hry sa presadil Pedri. Krátko po polčasovej prestávke si dal vlastný gól peruánsky brankár Pedro Gallese a v 66. minúte len skorigoval na konečných 1:3 z pohľadu Peru Jairo Velez.
Španielom naďalej chýbala dvojica Lamine Yamal a Nico Williams, no očakáva sa, že obaja budú fit do úvodného stretnutia H-skupiny proti Kapverdám, ktorý je na programe v pondelok 15. júna.
Jeden z najväčších favoritov šampionátu natiahol svoju sériu bez prehry na 10 zápasov. Naposledy pred rokom prehral až po penaltovom rozstrele s Portugalskom vo finále Ligy národov.
Kouč privítal ďalší presvedčivý výkon svojho tímu, no odmietol tvrdenia, že Španielsko je jasným favoritom na titul. „To, že nás označujú za favorita, nám ešte nič nezaručuje.
Veríme si a veríme spôsobu, akým hráme, ale existuje mnoho ďalších reprezentácií s rovnakou kvalitou a schopnosťami ako máme my,“ povedal De la Fuente.
Yamal nehral od 22. apríla pre problémy so svalom na ľavom stehne. Hviezda Barcelony sa zranila pri zahrávaní penalty proti Celte Vigo.
Pokutový kop síce premenila, no okamžite potom musela striedať a odvtedy nenastúpila. Svalové problémy trápia aj ďalšiu ofenzívnu hviezdu, Nica Williamsa z Bilbaa, ktorý zažiaril na predvlaňajších majstrovstvách Európy.