Dramatické finále rozhodol rozstrel. Mladé Španielky sa stali majsterkami sveta

Španielske futbalistky si vybojovali titul majsteriek sveta do 20 rokov.
Španielske futbalistky si vybojovali titul majsteriek sveta do 20 rokov. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. sep 2026 o 20:57
ShareTweet0

Vo finále zdolali reprezentantky KĽDR.

MS hráčok do 20 rokov - finále

Španielsko - KĽDR 0:0 pp, 4:3 v rozstrele z 11 m

Rozstrel z 11 m: Ho Kjong 0:1, M. Garciová 1:1, Čche Jon-a nedala, Segurová 2:1, Ri Pom 2:2, Juliová 3:2, Čon Il-čchong 3:3, Agoteová 4:3, Pak Il-sim nedala

Španielske futbalové reprezentantky si vybojovali titul majsteriek sveta do 20 rokov.

Vo finále svetového šampionátu tejto vekovej kategórie zvíťazili v poľskej Lodži nad obhajkyňami titulu z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 4:3 v jedenástkovom rozstrele.

Zápas sa skončil v riadnom hracom čase aj v predĺžení bezgólovou remízou. Bronz získali Kolumbijčanky, ktoré zdolali Talianky taktiež v rozstrele 4:3.

Reprezentácie

Felix Nmecha v zápase Nemecko - Grécko v Lige národov
Felix Nmecha v zápase Nemecko - Grécko v Lige národov
Domáca premiéra Kloppa sa skončila hanbou. Nemecko v Lige národov senzačne prehralo
ne 22:444
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Dramatické finále rozhodol rozstrel. Mladé Španielky sa stali majsterkami sveta