Dramatické finále rozhodol rozstrel. Mladé Španielky sa stali majsterkami sveta

MS hráčok do 20 rokov - finále
Španielsko - KĽDR 0:0 pp, 4:3 v rozstrele z 11 m
Rozstrel z 11 m: Ho Kjong 0:1, M. Garciová 1:1, Čche Jon-a nedala, Segurová 2:1, Ri Pom 2:2, Juliová 3:2, Čon Il-čchong 3:3, Agoteová 4:3, Pak Il-sim nedala
Španielske futbalové reprezentantky si vybojovali titul majsteriek sveta do 20 rokov.
Vo finále svetového šampionátu tejto vekovej kategórie zvíťazili v poľskej Lodži nad obhajkyňami titulu z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 4:3 v jedenástkovom rozstrele.
Zápas sa skončil v riadnom hracom čase aj v predĺžení bezgólovou remízou. Bronz získali Kolumbijčanky, ktoré zdolali Talianky taktiež v rozstrele 4:3.