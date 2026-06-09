Historický debut sa nekoná, FIFA je bezmocná. Somálsky rozhodca nebude rozhodovať na MS

Somálčana Omara Artana vyradili zo zoznamu rozhodcov na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku.
Stalo sa tak po tom, ako mu neudelili víza a neumožnili vstup do Spojených štátov. Tridsaťštyriročného arbitra zastavili na letisku v Miami a musel sa vrátiť do Turecka, kde čakal na vyriešenie prípadu.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) následne povedala, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov.
„FIFA môže potvrdiť, že rozhodca Omar Abdulkadir Artan nebude môcť trénovať a rozhodovať na majstrovstvách sveta po tom, čo mu zamietli vstup do Spojených štátov,“ citovala hovorcu FIFA agentúra AFP.
Artan by mal byť vôbec prvým somálskym arbitrom v histórii svetových šampionátov. Africká futbalová konfederácia (CAF) ho vlani vyhlásila za Rozhodcu roka a pískal aj na tohtoročnom Africkom pohári národov v Maroku.
Somálsko je jednou z niekoľkých krajín, ktorej občanom zakázal americký prezident Donald Trump vstup do USA v rámci migračnej politiky.
Problémy s vízami mala aj iránska reprezentácia, ktorá si musela rozložiť tréningový kemp v mexickej v Tijuane, aj keď všetky zápasy G-skupiny odohrá v Spojených štátoch.
Víza do USA navyše nedostalo 15 členov realizačného tímu. USA a Irán sú od konca februára vo vojnovom konflikte.
„Ďakujem FIFA aj Africkej futbalovej konfederácii za podporu a prísľub, že so mnou počítajú aj v budúcnosti,“ uviedol vo vyhlásení Artan, ktorý je na listine medzinárodných rozhodcov FIFA od roku 2018 a minulý rok bol zvolený za najlepšieho afrického rozhodcu.