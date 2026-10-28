Reprezentačný dres ako splnený sen. Slovenská brankárka zažila turnaj, na ktorý nezabudne

Talentovaná brankárka SOFIA DUPKALOVÁ začínala s futbalom v rodnom Prešove. Časť svojej kariéry strávila v Bardejove, kde s družstvom U19 získala titul majsteriek Slovenska.
Obliekala dres mládežníckych reprezentácií SR od kategórie U15 až po U19 a je členkou širšieho kádra ženskej reprezentácie.
Po zisku majstrovského titulu zamierila do českej prvoligovej Lokomotívy Brno. Z Brna sa vracia na Slovensko, kde pôsobí v drese úradujúcich majsteriek Slovenska, Spartaka Myjava.
Sofia bola členkou slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta žien v malom futbale. Slovenky sa na šampionáte nestratili a ich účinkovanie možno hodnotiť ako úspech slovenského ženského malého futbalu.
Mladej, ale už skúsenej brankárke sme položili niekoľko otázok.
Kde sa konali majstrovstvá sveta, koľko družstiev sa na nich zúčastnilo a aké výsledky dosiahlo Slovensko?
Majstrovstvá sveta žien v malom futbale sa konali od 13. do 16. októbra 2026 v chorvátskom meste Mali Lošinj. Turnaja sa zúčastnilo sedem reprezentácií. Hralo sa ligovým systémom, takže sme nemali klasickú skupinu, ale postupne sme nastúpili proti viacerým súperom.
Naše výsledky v základnej fáze boli: Slovensko – Česko 4:1, Slovensko – Kostarika 9:2, Slovensko – Anglicko 0:1 a Slovensko – Srbsko 5:3. Základnú fázu sme ukončili na výbornom druhom mieste s deviatimi bodmi a postúpili sme do semifinále.
Ako prebiehali ďalšie zápasy a aké bolo konečné umiestnenie?
V semifinále sme opäť nastúpili proti Srbsku, ktorému sme tentoraz tesne podľahli 0:1. Čakal nás tak zápas o bronz proti Anglicku. Bol to veľmi dramatický súboj, ktorý sa skončil remízou 2:2. O bronzových medailách rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých bolo úspešnejšie Anglicko.
Na šampionáte sme teda obsadili konečné štvrté miesto. Majsterkami sveta sa stali Američanky, druhé skončilo Srbsko a tretie Anglicko.
Ako hodnotíte umiestnenie Slovenska na majstrovstvách sveta?
Myslím si, že štvrté miesto je veľmi pekný výsledok, aj keď nás, samozrejme, mrzí, že sme boli tak blízko k medaile. Našou najväčšou silou bola podľa mňa bojovnosť, tímovosť a to, že sme sa dokázali navzájom podporovať aj v náročných momentoch. Ukázali sme, že sa vieme vyrovnať aj kvalitným súperkám.
Rozhodovali však maličkosti, možno trochu viac skúseností, efektivita v zakončení či športové šťastie. Verím, že tento výsledok je pre nás motiváciou do ďalších turnajov a že máme na čom stavať.
Čo bolo podľa vás príčinou vašej nominácie do reprezentácie?
Myslím si, že za mojou nomináciou stojí predovšetkým dlhodobá práca, tréningy, odhodlanie a láska k futbalu. Vždy sa snažím odovzdať na ihrisku maximum, byť platnou hráčkou pre tím a neustále sa zlepšovať.
Veľmi si vážim, že mi tréneri dali dôveru a možnosť reprezentovať Slovensko. Beriem to ako ocenenie doterajšej práce, ale zároveň aj ako motiváciu na sebe ďalej pracovať.
Čo pre vás znamená nastúpiť v reprezentačnom drese?
Obliecť si reprezentačný dres je pre mňa obrovská česť a zároveň splnený sen. Je to pocit, ktorý sa veľmi ťažko opisuje slovami. Keď človek nastúpi na ihrisko so slovenským znakom na hrudi a uvedomí si, že reprezentuje svoju krajinu, je to niečo výnimočné.
Zároveň je to veľká zodpovednosť, pretože nechcem sklamať ľudí, ktorí mi veria a podporujú ma. Sú to momenty, na ktoré budem určite spomínať celý život.
Aký bol váš najväčší zážitok na majstrovstvách sveta?
Určite zápas proti Srbsku v základnej fáze, keď sme dokázali otočiť nepriaznivý stav a zvíťaziť 5:3. Takéto momenty ukazujú silu kolektívu a to, že sa nikdy netreba vzdávať.
Veľkým zážitkom bola aj celková atmosféra majstrovstiev sveta, spoločné chvíle s dievčatami a možnosť porovnať sa s kvalitnými reprezentáciami. Aj keď nám medaila tesne unikla, odnášam si množstvo krásnych spomienok a skúseností, ktoré sú pre mňa veľmi cenné.
Hráte malý futbal alebo futsal aj na klubovej úrovni?
Malému futbalu ani futsalu sa na klubovej úrovni nevenujem. Aktívne hrávam veľký futbal za Spartak Myjava, kde pôsobím na brankárskom poste.
Práve veľký futbal je mojou hlavnou prioritou. Malý futbal bol pre mňa novou skúsenosťou, keďže má svoje špecifiká a od brankárky vyžaduje rýchle reakcie, dobré rozhodovanie a neustálu koncentráciu. Som veľmi rada, že som mala možnosť vyskúšať si ho aj na takej vysokej úrovni, akou sú majstrovstvá sveta.
Účasť na svetovom šampionáte priniesla Sofii Dupkalovej nielen cenné skúsenosti, ale aj možnosť porovnať si svoje schopnosti s hráčkami z rôznych krajín. Hoci slovenskému tímu medaila napokon unikla, štvrté miesto je povzbudením do ďalšej práce a dôkazom, že slovenský ženský malý futbal má svoj potenciál.
Pre mladú brankárku je to zároveň ďalšia motivácia napredovať v kariére a potvrdzovať svoje kvality v drese Spartaka Myjava.