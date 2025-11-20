    Kanadského olympionika hľadá FBI. Je obvinený z objednávky vraždy

    Ryan James Wedding je na listine 10 najhľadenejších osôb FBI
    Ryan James Wedding je na listine 10 najhľadenejších osôb FBI (Autor: SITA/AP)
    TASR|20. nov 2025 o 10:30
    FBI ponúka za informácie 15 miliónov.

    WASHINGTON. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) obvinil kanadského snoubordistu Ryana Jamesa Weddinga z objednávky vraždy svedka, ktorý mal proti nemu svedčiť v drogovej kauze.

    Spolu s ním obvinili aj jeho právnika Deepaka Balwanta Paradkara, ktorý údajne poradil bývalému reprezentantovi zavraždenie obete, aby sa tak vyhol vydaniu do USA.

    Svedka zastrelili v januári v Kolumbii piatimi strelami do hlavy.

    V prípadne odsúdenia a spojenia s vraždou čaká 44-ročného Weddinga doživotný trest. Okrem toho má na krku ďalšie obvinenia.

    Bývalý snoubordista a účastník ZOH 2002 v Salt Lake City je aktuálne na listine 10 najhľadenejších osôb FBI, odmena za informácie vedúce k zatknutiu alebo usvedčeniu sa môže navýšiť až na 15 miliónov amerických dolárov. Informovala o tom agentúra DPA.

    
    
    
    
