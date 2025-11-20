Kanadského olympionika hľadá FBI. Je obvinený z objednávky vraždy

WASHINGTON. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) obvinil kanadského snoubordistu Ryana Jamesa Weddinga z objednávky vraždy svedka, ktorý mal proti nemu svedčiť v drogovej kauze.
Spolu s ním obvinili aj jeho právnika Deepaka Balwanta Paradkara, ktorý údajne poradil bývalému reprezentantovi zavraždenie obete, aby sa tak vyhol vydaniu do USA.
Svedka zastrelili v januári v Kolumbii piatimi strelami do hlavy.
V prípadne odsúdenia a spojenia s vraždou čaká 44-ročného Weddinga doživotný trest. Okrem toho má na krku ďalšie obvinenia.
Bývalý snoubordista a účastník ZOH 2002 v Salt Lake City je aktuálne na listine 10 najhľadenejších osôb FBI, odmena za informácie vedúce k zatknutiu alebo usvedčeniu sa môže navýšiť až na 15 miliónov amerických dolárov. Informovala o tom agentúra DPA.