Slovensko má na ME prvé zlato. Kajakárky uspeli v tímovej súťaži po 10 rokoch

ME vo vodnom slalome 2026
K1 - hliadky žien:
Poradie
Krajina
Mená
Čas
1.
Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Soňa Stanovská
97,06 s (2)
2.
Stefanie Hornová, Agata Spagnolová, Lucia Pistoniová
+1,28 (2)
3.
Emma Vuittonová, Camille Prigentová, Marjorie Delassusová
+1,73 (4)
Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei zlaté medaily v hliadkach 3xK1 žien.
Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97,06 s, keď o 1,28 sekundy zdolala strieborné Talianky a o 1,73 s bronzové Francúzky.
Slovensko sa teší z medaily hneď v prvý súťažný deň na ME a hneď najcennejšieho lesku. V hliadkach predviedli slovenské kajakárky vydarenú jazdu, jediný dotyk mali na tretej bránke, zvyšok trate prešli čisto a rýchlo.
Talianky si takisto pripísali dvojsekundový trest, Francúzky mali dva ťuky, ten druhý ich prakticky stál víťazstvo.
Preteky sa nevydarili Češkám, ktoré obhajovali zlato z vlaňajších ME vo Vaires-sur-Marne.
Za nesprávny prejazd 16. bránky inkasovali 50-sekundovú penalizáciu a skončili na poslednej 10. priečke. O jednu pozíciu pred nimi sa umiestnili ďalšie favoritky Britky, ktoré takisto dostali 50-ku.
Stanovská: S dievčatami si výborne rozumieme
„Už na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na vode si s dievčatami výborne rozumieme.
Viac-menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme svoje individuálne jazdy, ale zároveň dávali pozor na ostatné dievčatá a to bol kľúč k úspechu.
Loď nám pekne plávala. Nevedeli sme, že kde prišiel ten dotyk, tréneri nám povedali, že tam bol jemný ´lízanec´, ale napriek tomu nám to stačilo, z čoho sme sa veľmi tešili,“ uviedla pre STVR Stanovská.
Slovenky štartovali ako druhé v poradí a museli tak dlho čakať na konečný výsledok.
Bolo to tesné, uviedla Paňková
„Teraz sa už cítim super. Spadol nám kameň zo srdca, lebo to bolo dlhé čakanie a vedeli sme, že sú tam ešte štyri silné tímy.
Bolo to tesné, všetky top tímy mali dotyk,“ komentovala preteky Paňková. Podľa nej je tímový úspech porovnateľný s individuálnym: „Titul je titul. Máme z toho radosť, sú za tým tri úžasné jazdy. Sme veľmi rady.“
Spokojnosťou žiarila aj najskúsenejšia z tria Eliška Mintálová: „Som veľmi šťastná. Myslím si, že všetky tri sme išli do toho s tým, že môžeme podať veľmi dobrý výkon, ktorý môže stačiť na medailu.
Či už v Oklahome alebo dnes som sa cítila tak, že to môže vyjsť. Sme tri vyrovnané pretekárky, ktoré dokážu jazdiť finále počas celého roka, čo znamená, že sme veľmi dobrý tím.
Dávali sme si pozor jedna na druhú, vedeli sme správne reagovať a to nám prinieslo zlato. Veľká spokojnosť.“
Slovenské kajakárky sa dočkali prvého cenného kovu v tejto disciplíne na ME po desiatich rokoch, na šampionáte v Liptovskom Mikuláši v roku 2016 vybojovalo trio Elena Kaliská, Jana Dukátová a Kristína Nevařilová bronz.