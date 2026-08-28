Ženský štvorkajak mal na dosah cenný kov na MS. Z triumfu sa tešila Čína

MS v rýchlostnej kanoistike 2026
K4 žien na 500 m - A-finále:
#
Mená
Čas
1.
Jü š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü
1:38,67 min
2.
S. Ouzandeová, L. Valová, D.Garciová Herediová, B. Pardová
+1,24 s
3.
P. Paszeková, F. Hermanussenová, P. Jagschová, N. Reinwardtová
+1,26 s
4.
Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová
+ 2,27 s
Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadil štvrté miesto v A-finále na 500 m na MS v poľskej Poznani.
Za víťaznou čínskou loďou v zostave Jü š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü zaostal o 2,261 s.
Slovenkám vyšiel štart a po polovici trate figurovali na štvrtej priečke, ktorú si udržali až do cieľa. Dosiahli navlas rovnaký čas ako Poľky, od bronzových Nemiek ich delila vyše sekunda.
Dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie dôležité body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
V tomto roku boli medzi elitnou deviatkou na všetkých troch podujatiach Svetového pohára v Szegede, Brandenburgu a Montreale i na ME v portugalskom Montemore-o-Velho, na ktorých finišovali na šiestej pozícii.
Romana Švecová skončila druhá v B-finále K1 na 1000 m so stratou 0,27 s na Austrálčanku Oliviu Cluesovú, na jazere Malta ju ešte v nedeľu čakajú preteky na 5000 m trati.
V mužskom štvorkajaku sa mladej slovenskej posádke Juraj Kukučka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider, Dominik Doktorík v silnej konkurencii nepodarilo postúpiť ani do B-finále, z najcennejších kovov sa tešili Nemci Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf a Tom Liebscher-Lucz.
Ostatné výsledky
A-finále na 500 m
Ženy - C2: 1. Maike Jakobová, Charlotta Loskeová (Nem.) 2:01,65 min, 2. Ľudmila Lusanová, Anastasija Rybačoková (Ukr.) +0,63 s, 3. Angelina Bardanovská, Inna Nedelkinová (Neutr. šport.) +1,02
Muži - K4: 1. Nemecko (Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf, Tom Liebscher-Lucz) 1:23,95 min, 2. Austrália (Jean van der Westhuyzen, Pierre van der Westhuyzen, Riley Fitzsimmons, Noah Havard) +0,62 s, 3. Portugalsko (Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista, Pedro Casinha) +1,58
A-finále na 1000 m:
Muži - C1: 1. Martin Fuksa (ČR) a Daniel Fejes (Maď.) obaja 4:07,44 min, 3. Sachar Petrov (Neutr. šport.) +0,02 s
Ženy - K1: 1. Zsoka Csikosová (Maď.) 4:11,95 min, 2. Laia Pelachsová (Šp.) +2,81 s, 3. Pernille Knudsenová (Dán.) +5,35
A-finále na 200 m:
muži - C1: 1. Oleksij Koljadych (Poľ.) 40,95 s, 2. Artur Guliev (Uzb.) +0,10,3. Andrej Šolobov (Neutr. šport.) +0,20