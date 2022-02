Rusko - Dánsko

/zdroj: RTVS/

Craig Ramsay, tréner SR: "Čo mám na to povedať. Výkon všetkých chlapcov bol výborný, ukázali toľko odvahy, vôľu obetovať sa, blokovali strely, robili všetko, čo bolo treba. Začiatok zápasu vyzeral, akoby nás Američania chceli vyhnať zo štadióna. Boli takí rýchli.

Povedali sme si, že sa cez to musíme prebojovať, ustáť búrku. Podarilo sa to, postupne sme sa dostali dopredu, mali sme strely, šance. V tretej tretine sme ustáli oslabenie. Všetci chceli pracovať, zomkli sa, povzbudzovali sa a snažili sa veriť, že to je možné."

Martin Marinčin, obranca SR: "Je to neopísateľný pocit. Zápas bol na nervy, sme šťastní, že sme to dali, že sme vyhrali nad USA. Klobúk dolu pred Patrikom Rybárom, podal neskutočný výkon, podržal nás. Mužstvo držalo celý čas spolu, aj v ťažkých chvíľach sme to zvládli. Treba sa pripraviť na ďalšieho súpera, ešte chceme niečo ukázať, je v nás viac."

Peter Cehlárik, autor víťazného nájazdu: "Som hrdý na celý tím. Je to skvelá šanca pre nás, turnaj sa pre nás ešte nekončí. Verím, že zvládneme aj ďalšie dva zápasy. Čo sa týka môjho nájazdu, na rozcvičke som si vyskúšal túto kľučku, som rád, že mi to vyšlo. Je to výborná šanca pre našu krajinu, ukázať svetu, kto sme."

Marek Hrivík, autor vyrovnávajúceho gólu na 2:2: "Super zápas pre nás. Odohrali sme neskutočný duel. Podali sme stopercentný výkon, bolo to tímové víťazstvo, Patrik Rybár chytal skvele. Vedeli sme, že USA majú super defenzívu, potrebovali sme dať v závere taký polepený gól. Ten gól určite patrí medzi moje tri najdôležitejšie v kariére. Chvíľu si toto víťazstvo užijeme, potom sa budeme sústrediť na ďalší zápas."

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, dnes sa to podarilo. Sme veľmi radi, že sme to zvládli a šťastie sa obrátilo na našu stranu. Podali sme tímový výkon podporený výborným Patrikom Rybárom, ktorý nás podržal.

Američania na nás v úvode vytvorili tlak, ale postupom času sme zlepšili hru. Chalani mali v sebe veľkú túžbu vyrovnať a ich snaha bola odmenená. Cítime podporu od fanúšikov, aj keď tu nemôžu s nami byť."

Pavol Regenda, útočník SR: "Nestáva sa každý deň, že vyhráte na takým silným súperom a ešte aj na olympiáde. Sme radi. Neskutočná eufória a radosť. Ideme hrať o medaily, určite sú doma všetci šťastní. Oba tímy mali v predĺžení svoje šance. Ja som mal už pred štvrťfinále zafixované v hlave, že tento zápas vyhráme. a tak sa aj stalo. Verím, že to dotiahneme ešte ďalej, tento tím má veľkú silu. Má aj na medailu."

Michal Krištof, útočník SR: "Ešte ani sami nevieme, čo sa stalo. Strašne sa z toho tešíme, dúfame, že aj všetci doma. Dali sme do toho všetko. Bojovali sme jeden za druhého. Nedá sa slovami opísať, čo prežívame. Rozhodol náš tímový výkon. Takýmto spôsobom sme začali hrať už proti Lotyšom, potom aj s Nemcami.

Verili sme aj za stavu 1:2, že príde jedna úspešná strela. V nájazdoch nám to vychytal Paťo Rybár, sme strašne šťastní. Nemôžeme ešte myslieť na medailu, musíme zostať skromní a ísť do každého zápasu s tým, že odovzdáme na ľade všetko."

Patrik Rybár, brankár SR: "Američanov som pred nájazdmi nemal prečítaných, snažil som sa ich čítať za hry. Z akej strany ide, na akú stranu má hokejku. Podarilo sa mi to a nedostal som gól. Pri tom mojom vylúčení som ani nevedel, že nejaké také pravidlo existuje. Stalo sa miliónkrát, že som to zastavil mimo bránkoviska a teraz to neviem prečo odpískal.

Na druhej strane tiež gólman chytil puk, podržal to, išiel rozohrať a rozhodca to neodpískal. Takže neviem, či nás chceli zarezať. Nakoniec sa pravda ukázala, dali sme ten druhý a dotiahli sme to do predĺženia. Nakoniec vyhral šťastnejší."