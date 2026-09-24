Slovenské kajakárky vybojovali jubilejné zlato na ME. Paňková: Spadol nám kameň zo srdca

Slovensko sa hneď v úvodný súťažný deň na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei dočkalo medaily a hneď najcennejšieho lesku.
O zlato sa v hliadkach 3xK1 žien postarali Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská, ktoré o 1,28 sekundy zdolali strieborné Talianky a o 1,73 s bronzové Francúzky.
Slovenská výprava sa vďaka nim dočkala jubilejnej päťdesiatej medaily v histórii ME.
Slovenské kajakárky predviedli vydarenú jazdu, jediný dotyk mali na tretej bránke, zvyšok trate prešli čisto a rýchlo.
Loď nám pekne plávala, hovorí Stanovská
„Už na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na vode si s dievčatami výborne rozumieme.
Viac-menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme svoje individuálne jazdy, ale zároveň dávali pozor na ostatné dievčatá a to bol kľúč k úspechu.
Loď nám pekne plávala. Nevedeli sme, že kde prišiel ten dotyk, tréneri nám povedali, že tam bol jemný ´lízanec´, ale napriek tomu nám to stačilo, z čoho sme sa veľmi tešili,“ uviedla pre STVR Stanovská.
Paňková: Titul je titul
Slovenky štartovali ako druhé v poradí a museli tak dlho čakať na konečný výsledok. „Teraz sa už cítim super.
Spadol nám kameň zo srdca, lebo to bolo dlhé čakanie a vedeli sme, že sú tam ešte štyri silné tímy. Bolo to tesné, všetky top tímy mali dotyk,“ komentovala preteky Paňková.
Podľa nej je tímový úspech porovnateľný s individuálnym: „Titul je titul. Máme z toho radosť, sú za tým tri úžasné jazdy. Sme veľmi rady.“
Sme tri vyrovnané pretekárky, žiarila Mintálová
Spokojnosťou žiarila aj najskúsenejšia z tria Eliška Mintálová: „Som veľmi šťastná. Myslím si, že všetky tri sme išli do toho s tým, že môžeme podať veľmi dobrý výkon, ktorý môže stačiť na medailu.
Či už v Oklahome alebo dnes som sa cítila tak, že to môže vyjsť. Sme tri vyrovnané pretekárky, ktoré dokážu jazdiť finále počas celého roka, čo znamená, že sme veľmi dobrý tím.
Dávali sme si pozor jedna na druhú, vedeli sme správne reagovať a to nám prinieslo zlato. Veľká spokojnosť.“
Slovenské kajakárky sa dočkali prvého cenného kovu v tejto disciplíne na ME po desiatich rokoch, na šampionáte v Liptovskom Mikuláši v roku 2016 vybojovalo trio Elena Kaliská, Jana Dukátová a Kristína Nevařilová bronz.
Celkovo to je 102. slovenský cenný kov na ME (50 – 26 – 26), pre Paňkovú piaty (3 – 1 – 1) a pre Mintálovú aj Stanovskú druhý (2 – 0 – 0).
Dievčatá na trati predviedli veľmi dobrý výkon
„Musím povedať, že dievčatá na trati predviedli veľmi dobrý výkon, keď takmer do bodky splnili všetky pokyny, na ktorých sme sa pred pretekmi dohodli. Nebola tam žiadna výrazná chyba a ten jeden dotyk jednoducho k hliadke patrí.
Znovu sa potvrdilo, že momentálne máme tri špičkové kajakárky, ktoré boli na svetovom šampionáte tretie a teraz dokonca úspešne zaútočili na zlato. V porovnaní s podujatím v Oklahoma City však teraz bojovali na oveľa náročnejšej trati.
Tam malo veľa hliadok čistú jazdu a teraz ani jedna, čo len dokazuje, aké to bolo náročné. Voda v Ivrei je jednoducho taká, na nej sa ani nedá postaviť ľahká trať, takže o to cennejší je triumf našich dievčat,“ povedal pre canoe.sk Peter Murcko, tréner Zuzany Paňkovej.
Paňková so Stanovskou mali výborne rozbehnuté aj preteky v hliadkach 3xC1. Spoločne s Emanuelou Luknárovou obsadili napokon štvrté miesto, keď za víťaznými Taliankami zaostali o 11,11 s.
Slovenky išli v úvode čisto, nakoniec za dotyky na 9. a 17. bránke dostali spolu štyri trestné sekundy a skončili za pódiovými pozíciami.
Novým majsterkám Európy Taliankam, ktoré predviedli bezchybný výkon, dokázali konkurovať len Francúzky, so stratou 34 stotín skončili na striebornej priečke. Bronz získali tretie Britky (+6,79).
Muži v hliadkach nenadviazali na medailové úspechy z predošlých rokov. Slovenskí kajakári Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dominik Egyházy predviedli v 3xK1 čistú jazdu, ale v porovnaní s konkurentmi pomalšiu, čo im stačilo na šieste miesto.
Za víťaznými Francúzmi Titouanom Castryckom, Anatoleom Delassusom a Martinom Cornuom zaostali o 4,17 sekundy.
Zo striebra sa tešili Česi, ktorí stratili na víťazov 58 stotín, o ďalšiu stotinu sa za nimi umiestnili bronzoví Briti.
Rovnaké umiestenie dosiahli aj slovenskí kanoisti v hliadkach 3xC1 mužov. Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Egyházy si pripísali dve trestné sekundy, na zlatých Francúzov Nicolasa Gestina, Yohanna Senechaulta a Julesa Bernardeta stratili 3,57 sekundy.
Slováci doplatili na dotyk na 15. bránke, bez neho by atakovali pódium. Druhí skončili Česi (+0,65), bronzoví Taliani (+1,45).
Už dopoludnia sa v Ivrei konali kvalifikácie. V nich si všetky Slovenky zaistili postup do semifinále K1 i C1.
Mintálová vyhrala kvalifikáciu kajakárok bezchybnou jazdou časom 84,37 s, Paňková postúpila z deviatej pozície (+4,59), Stanovská z 25. priečky (+10,61).
Každý záber ma posúval vpred
„Moja jazda bola fajn, až veľmi dobrá na kvalifikáciu. Možno povedať, že dnes mi to jednoducho sadlo od štartu až do cieľa. Každý záber ma posúval vpred, mal silu a význam presne tam, kde som to potrebovala.
Ani som nejako zvlášť nemakala, keďže moje zábery boli silné, tým pádom mi to išlo veľmi ľahko.
Verím, že to takto aj ďalej pôjde v podobnom štýle,“ povedala po víťaznej kvalifikácii Mintálová, ktorá sa pred štyrmi rokmi stala práve v Ivrei majsterkou sveta v K1 do 23 rokov.
Paňková so Stanovskou sa kvalifikovali aj do semifinále C1 žien. Paňková bola v kvalifikácii tretia o 65 stotín za najrýchlejšou Ruskou Alsu Minazovovou štartujúcou s neutrálnym štatútom, Stanovská išla ďalej z 11. miesta (+3,63) a z 19. priečky sa do semifinále prebojovala aj Luknárová (+4,66).
Postupovú úlohu splnili aj slovenskí kanoisti. V kvalifikácii C1 obsadil Mirgorodský 16. miesto s mankom 3,67 s na najlepšieho Eia Maiutta z Talianska, do 30-členného semifinále sa prebojovali aj 22. Beňuš (+4,58) a 24. Egyházy (+5,25). Menej sa darilo kajakárom.
Do semifinále K1 nepostúpil ani jeden z trojice slovenských reprezentantov. Gonšenica skončil v kvalifikácii 34. so stratou 7,69 s na najrýchlejšieho Xabiera Ferrazziho z Talianska, Halčin bol 39. (+10,64) a Egyházy 45. (+13,84).
Vodný slalom - ME
K1 ženy hliadky: 1. Slovensko (Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Soňa Stanovská) 97,06 s (2), 2. Taliansko (Stefanie Hornová, Agata Spagnolová, Lucia Pistoniová) +1,28 (2), 3. Francúzsko (Emma Vuittonová, Camille Prigentová, Marjorie Delassusová) +1,73 (4), 4. Poľsko +4,48 (2), 5. Nemecko +8,41 (4), 6. Španielsko +8,67 (2)
K1 muži hliadky: 1. Francúzsko (Titouan Castryck, Anatole Delassus, Martin Cornu) 86,30 (0), 2. Česko (Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Maytáš Novák) +0,58 (0), 3. Veľká Británia (Joseph Clarke, Sam Leaver, Ben Haylett) +0,68 (0), 4. Rakúsko +3,21 (0), 5. Taliansko +3,77 (4), 6. Slovensko (Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy) +4,17 (0)
C1 ženy hliadky: 1. Taliansko (Marta Bertoncelliová, Elena Borghiová, Elena Micozziová) 102,54 s (0), 2. Francúzsko (Angele Hugová, Doriane Delassusová, Marjorie Delassusová) +0,34 (2), 3. Veľká Británia (Kimberley Woodsová, Mallory Franklinová, Ellis Millerová) +6,79 (0), 4. Slovensko (Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová) +11,11 (4), 5. Nemecko +11,74 (8), 6. Španielsko +11,86 (4)
C1 muži hliadky: 1. Francúzsko (Nicolas Gestin, Yohann Senechault, Jules Bernardet) 90,64 (0), 2. Česko (Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan) +0,65 (0), 3. Taliansko (Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elio Maiutto) +1,45 (2), 4. Španielsko +1,52 (0), 5. Nemecko +3,13 (0), 6. Slovensko (Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy) +3,57 (2)