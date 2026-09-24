Slovensko mohlo pridať druhú medailu na šampionáte. Kanoistkám nepomohli dotyky

ME vo vodnom slalome 2026
C1 - hliadky žien:
Poradie
Krajina
Mená
Čas
1.
Marta Bertoncelliová, Elena Borghiová, Elena Micozziová
102,54 s (0)
2.
Angele Hugová, Doriane Delassusová, Marjorie Delassusová
+ 0,34 (2)
3.
Kimberley Woodsová, Mallory Franklinová, Ellis Millerová
+ 6,79 (0)
4.
Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová
+ 11,11 (4)
Slovenským kanoistkám tesne unikla medaila v hliadkach 3xC1 žien na ME vo vodnom slalome v talianskej Ivrei.
Trojica v zložení Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová obsadila štvrté miesto, keď za víťaznými Taliankami zaostala o 11,11 sekundy.
Slovenky vyšli na trať ako štvrté v poradí. V úvode išli čisto, nakoniec za dotyky na 9. a 17. bránke dostali spolu štyri trestné sekundy a skončili tesne za pódiovými pozíciami.
Novým majsterkám Európy Taliankam, ktoré predviedli bezchybný výkon, dokázali konkurovať len Francúzky, so stratou 34 stotín skončili na striebornej priečke. Bronz získali tretie Britky (+6,79).
Paňková so Stanovskou štartovali vo štvrtok aj v hliadkach 3xK1 žien, v ktorých vybojovali zlato spoločne s Eliškou Mintálovou.