Slovensko mohlo pridať druhú medailu na šampionáte. Kanoistkám nepomohli dotyky

Na snímke spredu slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská.
Na snímke spredu slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská. (Autor: TASR)
TASR|24. sep 2026 o 16:42
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Slovenky vyšli na trať ako štvrté v poradí.

ME vo vodnom slalome 2026

C1 - hliadky žien:

Poradie

Krajina

Mená

Čas

1.

ITA

Marta Bertoncelliová, Elena Borghiová, Elena Micozziová

102,54 s (0)

2.

FRA

Angele Hugová, Doriane Delassusová, Marjorie Delassusová

+ 0,34 (2)

3.

GBR

Kimberley Woodsová, Mallory Franklinová, Ellis Millerová

+ 6,79 (0)

4.

SVK

Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová

+ 11,11 (4)

Slovenským kanoistkám tesne unikla medaila v hliadkach 3xC1 žien na ME vo vodnom slalome v talianskej Ivrei.

Trojica v zložení Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová obsadila štvrté miesto, keď za víťaznými Taliankami zaostala o 11,11 sekundy.

Slovenky vyšli na trať ako štvrté v poradí. V úvode išli čisto, nakoniec za dotyky na 9. a 17. bránke dostali spolu štyri trestné sekundy a skončili tesne za pódiovými pozíciami.

Novým majsterkám Európy Taliankam, ktoré predviedli bezchybný výkon, dokázali konkurovať len Francúzky, so stratou 34 stotín skončili na striebornej priečke. Bronz získali tretie Britky (+6,79).

Paňková so Stanovskou štartovali vo štvrtok aj v hliadkach 3xK1 žien, v ktorých vybojovali zlato spoločne s Eliškou Mintálovou.

Vodné športy

Vodné športy

    Zlatá radosť slovenských kajakárok v Ivrei. Zľava Soňa Stanovská, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková.
    Zlatá radosť slovenských kajakárok v Ivrei. Zľava Soňa Stanovská, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková.
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