Ani čistá jazda nestačila slovenským kajakárom na medailu. Tesný súboj vyhrali Francúzi

ME vo vodnom slalome 2026
K1 - hliadky mužov:
Poradie
Krajina
Mená
Čas
1.
Titouan Castryck, Anatole Delassus, Martin Cornu
86,30 s (0)
2.
Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Maytáš Novák
+ 0,58 (0)
3.
Joseph Clarke, Sam Leaver, Ben Haylett
+ 0,68 (0)
6.
Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy
+ 4,17 (0)
Slovenskí kajakári obsadili v úvodný deň majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei šieste miesto v hliadkach 3xK1 mužov.
Trio v zložení Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy predviedlo vo štvrtkových pretekoch čistú jazdu, za víťaznými Francúzmi Titouanom Castryckom, Anatoleom Delassusom a Martinom Cornuom zaostali o 4,17 sekundy.
Zo striebra sa tešili Česi, ktorí stratili na víťazov 58 stotín, o ďalšiu stotinu sa za nimi umiestnili bronzoví Briti.
Obhajcom titulu z Nemecka sa preteky nevydarili, inkasovali až šesť trestných sekúnd a skončili na 11. mieste s mankom 10,36 sekundy.