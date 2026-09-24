Ani čistá jazda nestačila slovenským kajakárom na medailu. Tesný súboj vyhrali Francúzi

Na snímke spredu slovenskí vodní slalomári.
Na snímke spredu slovenskí vodní slalomári. (Autor: TASR)
TASR|24. sep 2026 o 16:01
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Zo striebra sa tešili Česi, ktorí stratili na víťazov 58 stotín.

ME vo vodnom slalome 2026

K1 - hliadky mužov:

Poradie

Krajina

Mená

Čas

1.

FRA

Titouan Castryck, Anatole Delassus, Martin Cornu

86,30 s (0)

2.

CZE

Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Maytáš Novák

+ 0,58 (0)

3.

GBR

Joseph Clarke, Sam Leaver, Ben Haylett

+ 0,68 (0)

6.

SVK

Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy

+ 4,17 (0)

Slovenskí kajakári obsadili v úvodný deň majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei šieste miesto v hliadkach 3xK1 mužov.

Trio v zložení Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy predviedlo vo štvrtkových pretekoch čistú jazdu, za víťaznými Francúzmi Titouanom Castryckom, Anatoleom Delassusom a Martinom Cornuom zaostali o 4,17 sekundy.

Zo striebra sa tešili Česi, ktorí stratili na víťazov 58 stotín, o ďalšiu stotinu sa za nimi umiestnili bronzoví Briti.

Obhajcom titulu z Nemecka sa preteky nevydarili, inkasovali až šesť trestných sekúnd a skončili na 11. mieste s mankom 10,36 sekundy.

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