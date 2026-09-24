Dve trestné sekundy pripravili Slovákov o medailu. Francúzi opäť tesne zdolali Čechov

ME vo vodnom slalome 2026
C1 - hliadky mužov:
Poradie
Krajina
Mená
Čas
1.
Nicolas Gestin, Yohann Senechault, Jules Bernardet
90,64 (0)
2.
Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan
+ 0,65 (0)
3.
Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elio Maiutto
+ 1,45 (2)
6.
Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy
+ 3,57 (2)
Slovenskí kanoisti skončili na ME vo vodnom slalome v talianskej Ivrei na šiestom mieste v hliadkach 3xC1 mužov.
Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Egyházy si pripísali dve trestné sekundy a dosiahli čas 94,21 s, pričom za zlatými Francúzmi Nicolasom Gestinom, Yohannom Senechaultom a Julesom Bernardetom zaostali o 3,57 sekundy. Druhí skončili Česi (+0,65), bronzoví Taliani (+1,45).
Slováci doplatili na dotyk na 15. bránke, bez neho by atakovali pódium. Nenadviazali tak na medailové umiestenia v tejto disciplíne z predchádzajúcich troch európskych šampionátov.
Beňuš má 3xC1 v zbierke 11 cenných kovov (8-1-2), Mirgorodský štyri (0-2-2). Obhajcovia titulu Briti skončili za Slovákmi na 7. mieste.