Dve trestné sekundy pripravili Slovákov o medailu. Francúzi opäť tesne zdolali Čechov

Na snímke spredu slovenskí vodní slalomári.
Na snímke spredu slovenskí vodní slalomári. (Autor: TASR)
TASR|24. sep 2026 o 17:33
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Slováci doplatili na dotyk na 15. bránke, bez neho by atakovali pódium.

ME vo vodnom slalome 2026

C1 - hliadky mužov:

Poradie

Krajina

Mená

Čas

1.

FRA

Nicolas Gestin, Yohann Senechault, Jules Bernardet

90,64 (0)

2.

CZE

Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan

+ 0,65 (0)

3.

ITA

Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elio Maiutto

+ 1,45 (2)

6.

SVK

Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy

+ 3,57 (2)

Slovenskí kanoisti skončili na ME vo vodnom slalome v talianskej Ivrei na šiestom mieste v hliadkach 3xC1 mužov.

Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Egyházy si pripísali dve trestné sekundy a dosiahli čas 94,21 s, pričom za zlatými Francúzmi Nicolasom Gestinom, Yohannom Senechaultom a Julesom Bernardetom zaostali o 3,57 sekundy. Druhí skončili Česi (+0,65), bronzoví Taliani (+1,45).

Slováci doplatili na dotyk na 15. bránke, bez neho by atakovali pódium. Nenadviazali tak na medailové umiestenia v tejto disciplíne z predchádzajúcich troch európskych šampionátov.

Beňuš má 3xC1 v zbierke 11 cenných kovov (8-1-2), Mirgorodský štyri (0-2-2). Obhajcovia titulu Briti skončili za Slovákmi na 7. mieste.

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