ONLINE: Slovensko - Veľká Británia dnes, MS v hokejbale 2026 žien LIVE (základná skupina)

Slovensko - Veľká Británia: Sledujte s nami online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026.
Slovensko - Veľká Británia: Sledujte s nami online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|21. jún 2026 o 07:45
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu MS v hokejbale žien: Slovensko - Veľká Británia.

Slovenské hokejbalistky dnes hrajú proti Veľkej Británii svoj druhý zápas v základnej skupine a aj na MS v hokejbale 2026.

Kde sledovať hokejbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Veľká Británia dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, nedeľa, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta žien  2025/2026
21.06.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Veľká Británia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45. Prajem pekné dopoludnie pri sledovaní MS v hokejbale žien v českom meste Ostrava. Slovenské hokejbalistky začali turnaj včerajším zápasom proti domácemu výberu Česka. Po nevydarenom výkone prehrali jasne 1:5. Uvidíme ako sa im bude dariť dnes. Úvodné buly je naplánované na 10:45. Srdečne vás pozývam dnešný duel sledovať.

Hokejbal

    Slovensko - Veľká Británia: Sledujte s nami online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. online
    Slovensko - Veľká Británia: Sledujte s nami online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. online
    ONLINE: Slovensko - Veľká Británia dnes, MS v hokejbale 2026 žien LIVE (základná skupina)
    dnes 07:45
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