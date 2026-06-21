ONLINE: Slovensko - Veľká Británia dnes, MS v hokejbale 2026 žien LIVE (základná skupina)

Slovenské hokejbalistky dnes hrajú proti Veľkej Británii svoj druhý zápas v základnej skupine a aj na MS v hokejbale 2026.
Kde sledovať hokejbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Veľká Británia dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, nedeľa, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien 2025/2026
21.06.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Veľká Británia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45. Prajem pekné dopoludnie pri sledovaní MS v hokejbale žien v českom meste Ostrava. Slovenské hokejbalistky začali turnaj včerajším zápasom proti domácemu výberu Česka. Po nevydarenom výkone prehrali jasne 1:5. Uvidíme ako sa im bude dariť dnes. Úvodné buly je naplánované na 10:45. Srdečne vás pozývam dnešný duel sledovať.