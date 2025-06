ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokejbale do 23 rokov 2025 LIVE (o 3. miesto)

Přeji krásné nedělní dopoledne a vítám vás u sledování textového přenosu ze závěrečného dne mistrovství světa hokejbalistů do 16 a 23 let! V královéhradecké ČPP Aréně se budou rozdělovat cenné kovy a my se společně podíváme na duel o třetí místo hráčů do 23 let, ve kterém se představí týmy Slovenska a Spojených států amerických. Začínáme ve tři čtvrtě na jedenáct, příjemnou zábavu!