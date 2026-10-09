Slovenky nezvládli úvodný zápas v boji o MS 2027. Súper skóroval v Prešove až trikrát

Baráž o postup na MS vo futbale žien 2027
prvý zápas:
Slovensko - Ukrajina 1:3 (1:1)
Góly: 41. Šurnovská - 10. Hirynová, 47. Andruchivová, 52. Bojčuková.
Rozhodovali: Projkovská - Soklevská-Ilievská (obe Sev. Mac.), Williamsová (Wales), ŽK: Košíková - Petryková, Šajnuková
Diváci: 1907
Slovensko: Tóthová - Retkesová (73. Horváthová), Bartovičová, Košíková (82. Vargová), Lemešová - Šurnovská (82. Semanová) - Fabová, Hmírová (73. Žemberyová), Mikolajová, Gondová (59. Morávková) - Maťavková
Ukrajina: Boklačová - Petryková (46. Voroninová), Kotyková, Korsunová, Šajnuková (82. Derkačová) - Zaborovecová, Andruchivová (67. Ostapiová), Chimičová, Kalininová (67. Chrusťuková), Hirynová - Bojčuková (67. Kravčuková)
Slovenské futbalistky prehrali v prvom zápase play off o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1:3.
Zverenky trénera Petra Kopúňa držali v prvom polčase v Prešove so súperkami krok, no nevyšiel im úvod druhého dejstva a do odvety pôjdu s dvojgólovým mankom. Odvetný duel je na programe v utorok 13. októbra v Košiciach.
Víťaz dvojzápasu sa vo finále baráže o postup na MS 2027 v Brazílii stretne s úspešnejším z dvojice Grécko - Anglicko.
Priebeh zápasu
I. polčas
Slovenky nastúpili do stretnutia bez svojej kapitánky Škorvánkovej, ktorú z duelu vyradilo zranenie. Kapitánsku pásku prebrala Mikolajová, ktorú pred úvodným hvizdom ocenili za 100 štartov v národnom drese.
Vstup do stretnutia zvládli lepšie zverenky trénerky Andruščakovej, keď Hirynová v desiatej minúte rozvlnila slovenskú sieť po úspešnej dorážke Chimičovej strely. Ukrajinky hrozili aj naďalej, no po 20 minútach prebral domáci tím iniciatívu.
Z nej takmer vyrovnal, no strely Mikolajovej a Šurnovskej mierili tesne nad bránku. K vyrovnaniu bola opäť blízko Mikolajová, ale v 38. minúte mierila do brvna.
Gólu na 1:1 sa v 41. minúte dočkala Šurnovská, ktorá z penalty potrestala ruku v pokutovom území autorky úvodného presného zásahu Hirynovej.
II. polčas
Zverenky kormidelníka Kopúňa nevyužili veľký tlak v závere prvého polčasu na strelenie druhého gólu a súper to v úvode druhého dejstva využil.
Kalininová poslala v 47. minúte prízemný center do šestnástky a loptu za chrbát brankárky Tóthovej dorazila Andruchivová.
Hostky nadviazali na dobrý štart druhej časti už o päť minút neskôr, keď zvýšili vedenie na 3:1 po podobnej situácii ako pri druhom presnom zásahu.
Tentokrát však dorážka Chimičovej ešte v sieti neskončila, no pri skrumáži v malom vápne ju tam dotlačila Bojčuková.
Domáce opäť prebrali kontrolu nad loptou po približne 20 minútach hry, no kontaktný gól nepridali ani po zakončení Bartovičovej z bezprostrednej blízkosti v 77. minúte.
Brankárku Boklačovú následne neprekonala hlavičkou ani Maťavková, a tak si Ukrajinky odniesli do odvety dvojgólový náskok.
Hlasy po zápase
Peter Kopúň, tréner SR: „V úvode sme sa nevedeli dostať do tempa, ktoré nastavili. Vedeli sme, že budú hrať vysoko, len sme nevedeli, v akom rozostavení na nás pôjdu a čo sa budú snažiť vykryť. To sa im podarilo, ale potom sme sa do zápasu chytili a som rád, že sa nám to podarilo vyrovnať. Cítili sme, že to, čo hrali, sme vedeli eliminovať, len sme potrebovali hrať v rovnakom tempe. So záverom prvého polčasu som bol veľmi spokojný a chcel som, aby sme na tom stavali. Rozhodol však úvod druhého dejstva a individuálne chyby, ktoré sme urobili v zónach. Verili sme, že dáme kontaktný gól, škoda šance Bartovičovej. Je mi ľúto, že sa nám to nepodarilo, ale Ukrajina nebola v zápase výrazne lepšia. Budeme ďalej pracovať a veriť, že to v Košiciach zvrátime.“
Mária Mikolajová, kapitánka a stredopoliarka SR: „Vedeli sme, ako hrá Ukrajina, kde sú ich slabiny aj naše silné stránky. Možno nás prekvapilo tempo v prvom polčase, ale od 35. minúty sme sa dostávali do šancí. Vtedy sme už vedeli, čo chceme hrať. Dali sme gól, povedali sme si v šatni, čo chceme hrať, ale v úvode druhého polčasu sme opäť inkasovali. Za mňa to boli lacné góly, ktorým sa musíme vyhnúť.“
Martina Šurnovská, stredopoliarka SR: „Rozhodli individuálne chyby. Vlastnými zaváhaniami sme ich posadili na koňa a v závere sa nám už nepodarilo dať gól. Do druhého polčasu sme prišli s tým, že vieme, čo od neho chceme. To sa však rozpadne, keď dostanete za minútu gól. Nevzdali sme sa a až do záveru zápasu som verila, že ešte skórujeme. Čaká nás ešte odveta a verím, že dopadne inak.“