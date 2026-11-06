Slovákov čaká súper z iného rangu. Sú najkvalitnejší v Európe, vraví asistent trénera

Slovenskí futsalisti pokračujú v bojoch o MS 2028 v bratislavskej Gopass aréne proti vedúcemu tímu skupiny Ukrajine.
Proti východnému susedovi odohrali Slováci zatiaľ 11 zápasov a vyhrali jediný. Negatívnu bilanciu sa zverenci trénera Richarda Bača pokúsia zmierniť v utorok 10. novembra o 18.00 h.
Slovenskí futsalisti víťazne vstúpili do bojov o postup na svetový šampionát, keď vo svojom úvodnom vystúpení v 9. skupine hlavného kola kvalifikácie MS si 15. októbra v ŠH Arene v Lučenci poradili s Estónskom 4:1.
S Ukrajincami si naposledy zmerali sily pred desiatimi rokmi v Odese v rámci druhého barážového duelu o postup na MS 2016.
Pri prehre 1:5 strelil jediný gól Slovenska Martin Doša, ktorý vybehne aj na palubovku bratislavskej Gopass arény.
Súper z iného rangu
Ukrajina je favoritom súboja, na posledných MS v Uzbekistane obsadili zverenci Oleksandra Kosenka tretie miesto, keď v zápase o bronz uštedrili Francúzsku debakel 7:1.
„Do kvalifikácie sme vstúpili veľmi dobre a proti Estónsku sme najmä v prvom polčase ukázali futsal, akým sa chceme prezentovať.
Teraz nás však čaká súper z iného rangu. Ukrajina má svoju kvalitu a skúsenosti, preto budeme musieť byť počas celého zápasu maximálne koncentrovaní, disciplinovaní a hlavne sa vyvarovať zbytočných chýb.
Tento zápas môže veľa napovedať o ďalšom vývoji v skupine, takže jeho dôležitosť si uvedomujeme. Nečaká nás nič jednoduché, ale na takéto zápasy sa hráči aj celý realizačný tím tešia.
Verím, že nám opäť pomôžu aj fanúšikovia. Naposledy proti Gruzínsku v Bratislave vytvorili výbornú atmosféru a boli pre nás veľkou podporou. Verím, že aj tentoraz im svojím výkonom dáme dôvod, aby nás hnali dopredu počas celého zápasu.
Pokiaľ sa nám podarí spojiť náš výkon na palubovke s energiou z tribún, tak pevne verím, že fanúšikovia budú naším ďalším hráčom,“ vyjadril sa pre web futsalslovakia.sk asistent trénera Anton Brunovský.
Najkvalitnejší v Európe
Sila kolektívu sa ukáže už v utorok proti neľahkému súperovi, myslí si to aj ďalší člen realizačného tímu a bývalý dlhoročný reprezentant Peter Kozár.
„Po povinnom víťazstve nad Estónskom nás čaká silný súper v podobe Ukrajiny. Je to súper z kategórie najkvalitnejších v Európe, s ktorým sme nedokázali v posledných rokoch bodovať, čo si ja za tie roky pamätám a myslím si, že je čas to zmeniť.
Bude dôležité, aby sme si v zápase verili, hrali s odhodlaním, a každý hráč musí podať svoj najlepší výkon. A v neposlednom rade čo môže zohrať dôležitú úlohu je domáce prostredie, kde vieme byť naozaj silní,“ povedal Kozár.
Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest. Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.
Nominácia Slovenska na zápas kvalifikácie MS proti Ukrajine
Brankári: Kevin Kollár, Marek Kušnír
Hráči: Tomáš Drahovský, Martin Doša, Patrik Zaťovič, Matúš Ševčík, Sebastián Bačo, Filip Vaktor, Michal Varšo, Dominik Ostrák, Martin Zdráhal, Tomáš Bielik, Matúš Palfi, Martin Směřička