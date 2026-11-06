Slovákov čaká súper z iného rangu. Sú najkvalitnejší v Európe, vraví asistent trénera

Slovenskí futsalisti.
Slovenskí futsalisti. (Autor: tASR)
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TASR|6. nov 2026 o 17:42
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S Ukrajincami si naposledy zmerali sily pred desiatimi rokmi v Odese.

Slovenskí futsalisti pokračujú v bojoch o MS 2028 v bratislavskej Gopass aréne proti vedúcemu tímu skupiny Ukrajine.

Proti východnému susedovi odohrali Slováci zatiaľ 11 zápasov a vyhrali jediný. Negatívnu bilanciu sa zverenci trénera Richarda Bača pokúsia zmierniť v utorok 10. novembra o 18.00 h.

Slovenskí futsalisti víťazne vstúpili do bojov o postup na svetový šampionát, keď vo svojom úvodnom vystúpení v 9. skupine hlavného kola kvalifikácie MS si 15. októbra v ŠH Arene v Lučenci poradili s Estónskom 4:1.

S Ukrajincami si naposledy zmerali sily pred desiatimi rokmi v Odese v rámci druhého barážového duelu o postup na MS 2016.

Pri prehre 1:5 strelil jediný gól Slovenska Martin Doša, ktorý vybehne aj na palubovku bratislavskej Gopass arény.

Súper z iného rangu

Ukrajina je favoritom súboja, na posledných MS v Uzbekistane obsadili zverenci Oleksandra Kosenka tretie miesto, keď v zápase o bronz uštedrili Francúzsku debakel 7:1.

„Do kvalifikácie sme vstúpili veľmi dobre a proti Estónsku sme najmä v prvom polčase ukázali futsal, akým sa chceme prezentovať.

Teraz nás však čaká súper z iného rangu. Ukrajina má svoju kvalitu a skúsenosti, preto budeme musieť byť počas celého zápasu maximálne koncentrovaní, disciplinovaní a hlavne sa vyvarovať zbytočných chýb.

Tento zápas môže veľa napovedať o ďalšom vývoji v skupine, takže jeho dôležitosť si uvedomujeme. Nečaká nás nič jednoduché, ale na takéto zápasy sa hráči aj celý realizačný tím tešia.

Verím, že nám opäť pomôžu aj fanúšikovia. Naposledy proti Gruzínsku v Bratislave vytvorili výbornú atmosféru a boli pre nás veľkou podporou. Verím, že aj tentoraz im svojím výkonom dáme dôvod, aby nás hnali dopredu počas celého zápasu.

Pokiaľ sa nám podarí spojiť náš výkon na palubovke s energiou z tribún, tak pevne verím, že fanúšikovia budú naším ďalším hráčom,“ vyjadril sa pre web futsalslovakia.sk asistent trénera Anton Brunovský.

Najkvalitnejší v Európe

Sila kolektívu sa ukáže už v utorok proti neľahkému súperovi, myslí si to aj ďalší člen realizačného tímu a bývalý dlhoročný reprezentant Peter Kozár.

„Po povinnom víťazstve nad Estónskom nás čaká silný súper v podobe Ukrajiny. Je to súper z kategórie najkvalitnejších v Európe, s ktorým sme nedokázali v posledných rokoch bodovať, čo si ja za tie roky pamätám a myslím si, že je čas to zmeniť.

Bude dôležité, aby sme si v zápase verili, hrali s odhodlaním, a každý hráč musí podať svoj najlepší výkon. A v neposlednom rade čo môže zohrať dôležitú úlohu je domáce prostredie, kde vieme byť naozaj silní,“ povedal Kozár.

Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest. Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.

Nominácia Slovenska na zápas kvalifikácie MS proti Ukrajine

Brankári: Kevin Kollár, Marek Kušnír

Hráči: Tomáš Drahovský, Martin Doša, Patrik Zaťovič, Matúš Ševčík, Sebastián Bačo, Filip Vaktor, Michal Varšo, Dominik Ostrák, Martin Zdráhal, Tomáš Bielik, Matúš Palfi, Martin Směřička

Futsal

    Slovenskí futsalisti.
    Slovenskí futsalisti.
    Slovákov čaká súper z iného rangu. Sú najkvalitnejší v Európe, vraví asistent trénera
    dnes 17:42
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