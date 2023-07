VIDEO: Lopušanová skórovala hneď v úvode MS v hokejbale, na Kanaďanky to však nestačilo

/zdroj: hokejbal.sk/

Bastian Steiger, Švajčiarsko: „Máme si čo vziať z tohto zápasu. Mali sme dobrý štart, potom sme ale poľavili z tempa a súper to využil. Musíme hrať vo vysokom tempe celý zápas, nie iba prvých päť minút.“

Ľubomír Liška, Slovensko: „Zo začiatku to nebolo vôbec jednoduché. Mali sme šance na to, aby sme hneď zo začiatku súperovi utiekli, ale zabrzdil nás ten inkasovaný gól. Boli sme však lepší po celý zápas. Som rád, že sme to potvrdili. Naozaj dobrý vstup do turnaja.“