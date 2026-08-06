Slovenskí mladíci takmer premrhali sľubný náskok, Talianov zdolali o jediný gól

ME v hádzanej U18 2026 - play-off o umiestenie
Taliansko - Slovensko 37:38 (17:22)
Najviac gólov Talianska: Belardinelli 12, Faraci 6, Agrillo 5
Zostava a góly SR: Kríž, Mikula - Valent 6, Bačenko 3, Sivák 1, Kubík 1, Boťanský, Bednárik 2, Straňovský 9, Stachovič, Chovanec, Török 2, Dudáš 7, Krkoška 1, Kirňák, Majirský 6
Rozhodovali: Petrovičová, Zrničová (obe Srb.), vylúčenia: 2:6, 7m hody: 6/6 - 2/2
Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili v play off stretnutí skupiny o 17. až 24. miesto na ME v Belehrade nad Talianskom tesne 38:37.
Zverenci trénera Tomáša Straňovského si tak na šampionáte zahrajú o 17.-20. priečku a v piatok nastúpia proti Švajčiarsku, ktoré zdolalo Turecko 39:32.
V ofenzívne ladenom úvodnom dejstve si ani jeden z tímov dlho nedokázal vytvoriť výraznejší náskok. Taliani držali krok najmä zásluhou Belardinelliho a ešte v 23. minúte bol stav nerozhodný 15:15.
Slováci však v závere polčasu zlepšili obranu, získali niekoľko lôpt a dokázali zrýchliť prechod do útoku. Od stavu 16:16 zaznamenali šesť gólov k jedinému súpera.
V ofenzíve sa presadzovali najmä päťgóloví Majirský a Straňovský a ich tím mal v prestávke sľubný náskok 22:17.
Po zmene strán si slovenská ekipa udržiavala komfortný odstup, ale potom spustili Taliani stíhaciu jazdu a v 48. minúte prehrávali už iba o gól - 28:29.
Slováci síce reagovali tromi rýchlymi gólmi v sérii, no v závere zbytočnými chybami pripustili veľkú drámu. Taliani však napokon 15 sekúnd pred koncom obrovskú šancu na vyrovnanie nevyužili.
Hlas po zápase
Tomáš Straňovský, tréner SR18: „Z dnešného víťazstva sa tešíme, aj keď sme si ten zápas v závere skomplikovali. Počas celého zápasu sme boli prakticky vo vedení. Trochu nefungovala obrana, inkasovali sme veľa gólov cez stred, ale nakoniec sme to zvládli. V druhom polčase na nás vytiahli vysunutú obranu, trochu sme sa trápili, ale napriek tomu gratulujem chlapcom k víťazstvu. Na takomto fóre sa počíta každá výhra. Zajtra so Švajčiarmi sa pokúsime tiež podať dobrý výkon a uhrať víťazstvo.“