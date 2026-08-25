ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, ME vo volejbale žien LIVE (skupina D)

Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos z ME vo volejbale žien 2026.
Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos z ME vo volejbale žien 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. aug 2026 o 13:00
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu skupiny D na ME vo volejbale žien 2026: Slovensko - Taliansko.

Slovensko a Taliansko hrajú dnes štvrtý zápas skupiny D na ME vo volejbale žien 2026.

Slovenky zatiaľ v skupine D nevyhrali a naposledy podľahli Chorvátsku 2:3.

Taliansko naopak vedie skupinu s plným počtom bodov po troch výhrach.

Do play off postúpia prvé štyri tímy zo skupiny. Slovensko je momentálne piate s dvoma bodmi.

Kde dnes sledovať ME vo volejbale žien 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko (ME vo volejbale žien 2026, skupina D, utorok, výsledky, naživo)

ME - ženy  2026/2027
25.08.2026 o 16:00
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Pozdravujem všetkých fanúšikov svetového volejbalu, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev Európy žien, keď sa dnes Slovensko predstaví proti Taliansku.

Zatiaľ čo slovenské volejbalistky čakajú na svoje prvé víťazstvo po prehrách s Francúzskom 0:3, Švédskom 2:3 a Chorvátskom 2:3, favoritky z Talianska kráčajú turnajom zatiaľ bez porážky, keď si poradili so Švédskom, Čiernou Horou a Chorvátskom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka skupiny D

Volejbal

Volejbal

    Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos z ME vo volejbale žien 2026. online
    Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos z ME vo volejbale žien 2026. online
    ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, ME vo volejbale žien LIVE (skupina D)
    dnes 13:00
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