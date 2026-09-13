ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026.
Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. sep 2026 o 18:05
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu skupiny A na ME vo volejbale 2026: Slovensko - Taliansko.

Slovensko a Taliansko dnes hrajú svoj druhý zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.

Kde sledovať ME vo volejbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko (ME vo volejbale 2026, skupina A, nedeľa, výsledky, naživo)

Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
13.09.2026 o 21:05
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:05. Prajem pekný večer pri sledovaní volejbalového zápasu z Majstrovstiev Európy medzi Talianskom a Slovensko.

Slovenskí reprezentanti odohrali svoj úvodný duel proti vysoko favorizovaému Slovinsku. Náročnému súperovi sme dokázali vzdorovať len v prvom sete, ktorí sme prehral 29:31. Zápas sme napokon prehrali jasne 0:3.

Taliansko má na svojom konte už dva zápasy. Taliani sú veľkými favoritmi celého šampionátu. V úvodnom zápase zdolali Švédsko jasne 3:0. Následne sa stretli v zápase s Gréckom. Zápas začína o 21:05. Srdečne Vás pozývam ho sledovať.

Tabuľka skupiny A

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Turecka oslavujú získaný bod.
    Volejbalisti Turecka oslavujú získaný bod.
    Volejbalisti Slovinska nadviazali na triumf proti Slovákom. Prvé víťazstvo oslavujú Turci
    dnes 18:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)