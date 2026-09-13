ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko a Taliansko dnes hrajú svoj druhý zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.
Kde sledovať ME vo volejbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko (ME vo volejbale 2026, skupina A, nedeľa, výsledky, naživo)
Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
13.09.2026 o 21:05
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:05. Prajem pekný večer pri sledovaní volejbalového zápasu z Majstrovstiev Európy medzi Talianskom a Slovensko.
Slovenskí reprezentanti odohrali svoj úvodný duel proti vysoko favorizovaému Slovinsku. Náročnému súperovi sme dokázali vzdorovať len v prvom sete, ktorí sme prehral 29:31. Zápas sme napokon prehrali jasne 0:3.
Taliansko má na svojom konte už dva zápasy. Taliani sú veľkými favoritmi celého šampionátu. V úvodnom zápase zdolali Švédsko jasne 3:0. Následne sa stretli v zápase s Gréckom. Zápas začína o 21:05. Srdečne Vás pozývam ho sledovať.
Slovenskí reprezentanti odohrali svoj úvodný duel proti vysoko favorizovaému Slovinsku. Náročnému súperovi sme dokázali vzdorovať len v prvom sete, ktorí sme prehral 29:31. Zápas sme napokon prehrali jasne 0:3.
Taliansko má na svojom konte už dva zápasy. Taliani sú veľkými favoritmi celého šampionátu. V úvodnom zápase zdolali Švédsko jasne 3:0. Následne sa stretli v zápase s Gréckom. Zápas začína o 21:05. Srdečne Vás pozývam ho sledovať.