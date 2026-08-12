Slovenky na ME prehrali priamy súboj prvenstvo v skupine, nestačili na Švédky

ME v basketbale do 16 rokov B-kategórie - skupina B
Švédsko - Slovensko 73:58 (41:28)
Najviac bodov: Agilarová 17, Hermanssonová a Mohamedová po 10 - Ivanová 11, Koristová 10, Kolenová a Touquetová po 7
Slovenské basketbalové reprezentantky do 16 rokov prehrali vo svojom druhom zápase v B-skupine na turnaji B-kategórie ME v Piešťanoch s rovesníčkami zo Švédska 58:73.
V tabuľke tak obsadili druhé miesto a v piatkovom semifinále narazia o 19.00 h na Belgičanky, ktoré ovládli A-skupinu.
Slovenky, ktoré na úvod šampionátu zdolali Azerbajdžan 59:50, mali rovnako ako Švédky už pred vzájomným stretnutím istotu účasti v semifinále.
V priamom súboji o prvú priečku v skupine začali výborne, keď viedli 7:0 aj 12:3 a prvú štvrtinu vyhrali 15:14.
Severanky však ukázali postupne svoju kvalitu, v druhej štvrtine zabrali, v polčase viedli 41:28 a v záverečnej štvrtine si už duel kontrolovali. Tretie miesto v „béčku“ obsadil Azerbajdžan.
Z každej skupiny postúpili ďalej tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Miestenku do A-kategórie ME hráčok do 16 rokov získa len víťaz piešťanskej časti podujatia.
Hlasy po zápase
Laura van Dalenová, trénerka SR 16: „Bol to fyzický zápas a Švédsko hralo po celý čas kvalitne. Predviedli sme sympatický výkon aj pre divákov, ktorým ďakujeme. Som spokojná s naším nasadením, hrali sme až do konca a nevzdali sme sa.
Mali sme výborné čísla, mali sme až 26 útočných doskokov. Efektivita Švédska však bola jednoducho vyššia, čo sa týka úspešnosti streľby. Turnaj sa nekončí a chceme tento dobrý výkon preniesť do ďalších zápasov.“
Olivia Touquetová, hráčka SR 16: „Hrali sme veľmi dobrý zápas, bolo to ťažké, lebo sme mali aj slabšie chvíle. Dali nám veľa striel za tri body, na konci sme sa vrátili, ale už to nestačilo. Prehrali sme so cťou. Chcem sa poďakovať aj nášmu skvelému trénerskému tímu. V piatok budú naše očakávania vysoké. Myslím si, že môžeme hrať s každým súperom a je to o chcení.“