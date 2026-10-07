Slovenké futsalistky odštartovali boj o ME vysokou prehrou, podľahli Švédsku

Futsalistky Slovenska
Futsalistky Slovenska (Autor: futsalslovakia.sk)
TASR|7. okt 2026 o 22:34
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Jediný slovenský gól strelila kapitánka.

Elitné kolo kvalifikácie ME 2027

2. skupina (Humenné):

Švédsko – Slovensko 7:1 (2:1)

Góly: 29., 34. a 37. Pettersonová, 12. Lindqvistová, 20. Österbergová, 24. Glansová, 25. Lundströmová - 8. Rybanská

Rozhodovali: Nakicová (Chor.) - Pratová (Por.), Ristovská (S. Mac.)

Švédsko: Riestolová - Forsová, Lindqvistová, Kiryová, Glansová - Lundströmová, Rolinová, Pettersonová, Aguilarová, Eliová, Baggová, Österbergová, Larssonová - Lundqvistová

SR: Mochnacká - Petiová, Rybanská, Kucharčíková, Tyčiaková - Baníková, Mattová, Hološková, Bereščáková, Nedorostová, Jusková, Ponigerová - Tišliarová, Červíková

Slovenské futsalistky prehrali vo svojom prvom zápase elitného kola kvalifikácie ME v Humennom so Švédskom vysoko 1:7. Jediný gól domácich strelila kapitánka Nikola Rybanská.

Elitné kolo kvalifikácie pozostáva zo štyroch skupín po štyri tímy. Na záverečný turnaj postúpia víťazné družstvá a dva najlepšie tímy na druhých miestach.

Zvyšné dva zabojujú o poslednú miestenku v novembrovej baráži. Slovenky čaká najbližší duel vo štvrtok o 19.00 h proti Bosne a Hercegovine.

Kontinentálny šampionát sa koná v marci v chorvátskom Osijeku.

Futsal

    Futsalistky Slovenska
    Futsalistky Slovenska
    Slovenké futsalistky odštartovali boj o ME vysokou prehrou, podľahli Švédsku
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