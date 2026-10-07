Slovenké futsalistky odštartovali boj o ME vysokou prehrou, podľahli Švédsku

Elitné kolo kvalifikácie ME 2027
2. skupina (Humenné):
Švédsko – Slovensko 7:1 (2:1)
Góly: 29., 34. a 37. Pettersonová, 12. Lindqvistová, 20. Österbergová, 24. Glansová, 25. Lundströmová - 8. Rybanská
Rozhodovali: Nakicová (Chor.) - Pratová (Por.), Ristovská (S. Mac.)
Švédsko: Riestolová - Forsová, Lindqvistová, Kiryová, Glansová - Lundströmová, Rolinová, Pettersonová, Aguilarová, Eliová, Baggová, Österbergová, Larssonová - Lundqvistová
SR: Mochnacká - Petiová, Rybanská, Kucharčíková, Tyčiaková - Baníková, Mattová, Hološková, Bereščáková, Nedorostová, Jusková, Ponigerová - Tišliarová, Červíková
Slovenské futsalistky prehrali vo svojom prvom zápase elitného kola kvalifikácie ME v Humennom so Švédskom vysoko 1:7. Jediný gól domácich strelila kapitánka Nikola Rybanská.
Elitné kolo kvalifikácie pozostáva zo štyroch skupín po štyri tímy. Na záverečný turnaj postúpia víťazné družstvá a dva najlepšie tímy na druhých miestach.
Zvyšné dva zabojujú o poslednú miestenku v novembrovej baráži. Slovenky čaká najbližší duel vo štvrtok o 19.00 h proti Bosne a Hercegovine.
Kontinentálny šampionát sa koná v marci v chorvátskom Osijeku.