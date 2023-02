Slovenky zostali v hre o postup na ME, víťazstvo sa nerodilo ľahko

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2023

PIEŠŤANY. Basketbalistky Slovenska zvládli svoje predposledné vystúpenie v H-skupine kvalifikácie ME 2023. Nad Švajčiarskom zvíťazili v Piešťanoch jednoznačne 78:50 a zostali v hre o postup na finálový turnaj.

Tabuľka skupiny H

Zo stavu 5:10 zo švajčiarskeho pohľadu sa súperky dostali do vedenia 16:10. Opäť Oroszová prerušila bodové čakanie, ale ani ona nezabránila tomu, že Slovensko prehralo prvú štvrtinu 15:18.

Od úvodného rozskoku sa hralo vo svižnom tempe, no tímy sa nevedeli výraznejšie strelecky chytiť. Na slovenskej strane bola jasnou líderkou na palubovke Oroszová, ale potom prišla séria chýb.

To dodalo Slovensku potrebný pokoj v hre, vďaka čomu hrali s väčším pokojom. V tejto fáze bola produktívna najmä dvojica Mištinová a Stašová.

Slovenky dominovali na oboch stranách. Odrazilo sa to aj na vedení, ktoré sa dostalo cez 20-bodovú hranicu a pred štvrtou štvrtinou bol stav 61:40.

V poslednej časti dostali premiérové minúty v reprezentácii Tarkovičová so Svetlíkovou, obe sa odmenili za to prvými bodmi v „áčku“ a do streleckej listiny sa tak zapísali všetky hráčky, ktoré nastúpili.