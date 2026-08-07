Švajčiari mladých Slovákov prevalcovali. Veľmi sa hanbím. Takto sa na ME nehrá, reagoval tréner

ME v hádzanej U18 2026 - o umiestnenie
Švajčiarsko - Slovensko 49:37 (23:19)
Najviac gólov Švajčiarska: Zimmermann 17, Thomann 10, Petrig a Hunziger po 5
Zostava a góly SR: Š. Kríž, Mikula - Valent 3, Bačenko, Sivák, Kubík 2, Boťanský 3, Bednárik 5, M. Kríž 1, Straňovský 4, Stachovič 3, Török 7, Fekeč 2, Dudáš 3, Kirňák 1, Majirský 3
Rozhodovali: Grapsas, Marian (obaja Gréc.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 3/3 - 3/2
Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v piatkovom stretnutí o 17.-20. miesto na ME v Belehrade so Švajčiarskom 37:49.
Zverenci trénera Tomáša Straňovského tak budú na šampionáte bojovať v nedeľu o konečnú 19. priečku so zdolaným z večerného súboja medzi Nórskom a Fínskom.
Slováci mali lepší vstup do zápasu a rýchlo si vypracovali dvojgólový náskok. Súper neskôr manko zmazal a dlho sa hral vyrovnaný duel, v ktorom sa tímy viackrát striedali vo vedení.
Ešte v 21. minúte bol stav nerozhodný 15:15, Švajčiari však potom šnúrou štyroch gólov odskočili na 19:15 a s rovnakým náskokom išli aj do kabín.
Druhý polčas už bol úplne vo švajčiarskej réžii, v 39. minúte viedli Helvéti o desať gólov (34:24) a duel bez problémov doviedli do víťazného konca.
Hlas po zápase
Tomáš Straňovský, tréner SR 18: „Za dnešný výkon sa chcem všetkým našim fanúšikom ospravedlniť. Takto sme si to vôbec nepredstavovali. Osobne sa veľmi hanbím hlavne za prístup a nasadenie, pretože takto sa na majstrovstvách Európy o víťazstvá nehrá. Nie je ani veľmi čo hodnotiť, o čom svedčí takmer 50 inkasovaných gólov v našej bráne. Bohužiaľ, ale takto sa nemôžeme na medzinárodnej úrovni prezentovať.“