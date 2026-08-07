Švajčiari mladých Slovákov prevalcovali. Veľmi sa hanbím. Takto sa na ME nehrá, reagoval tréner

Slovenskí hádzanári na ME U18 2026.
Slovenskí hádzanári na ME U18 2026. (Autor: Facebook Slovak Handball Federation)
TASR|7. aug 2026 o 16:14 (aktualizované 7. aug 2026 o 17:07)
ShareTweet1

Na európskom šampionáte do 18 rokov zabojujú o konečné 19. miesto.

ME v hádzanej U18 2026 - o umiestnenie

Švajčiarsko - Slovensko 49:37 (23:19)

Najviac gólov Švajčiarska: Zimmermann 17, Thomann 10, Petrig a Hunziger po 5

Zostava a góly SR: Š. Kríž, Mikula - Valent 3, Bačenko, Sivák, Kubík 2, Boťanský 3, Bednárik 5, M. Kríž 1, Straňovský 4, Stachovič 3, Török 7, Fekeč 2, Dudáš 3, Kirňák 1, Majirský 3

Rozhodovali: Grapsas, Marian (obaja Gréc.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 3/3 - 3/2

Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v piatkovom stretnutí o 17.-20. miesto na ME v Belehrade so Švajčiarskom 37:49.

Zverenci trénera Tomáša Straňovského tak budú na šampionáte bojovať v nedeľu o konečnú 19. priečku so zdolaným z večerného súboja medzi Nórskom a Fínskom.

Slováci mali lepší vstup do zápasu a rýchlo si vypracovali dvojgólový náskok. Súper neskôr manko zmazal a dlho sa hral vyrovnaný duel, v ktorom sa tímy viackrát striedali vo vedení.

Ešte v 21. minúte bol stav nerozhodný 15:15, Švajčiari však potom šnúrou štyroch gólov odskočili na 19:15 a s rovnakým náskokom išli aj do kabín.

Druhý polčas už bol úplne vo švajčiarskej réžii, v 39. minúte viedli Helvéti o desať gólov (34:24) a duel bez problémov doviedli do víťazného konca.

Hlas po zápase

Tomáš Straňovský, tréner SR 18: „Za dnešný výkon sa chcem všetkým našim fanúšikom ospravedlniť. Takto sme si to vôbec nepredstavovali. Osobne sa veľmi hanbím hlavne za prístup a nasadenie, pretože takto sa na majstrovstvách Európy o víťazstvá nehrá. Nie je ani veľmi čo hodnotiť, o čom svedčí takmer 50 inkasovaných gólov v našej bráne. Bohužiaľ, ale takto sa nemôžeme na medzinárodnej úrovni prezentovať.“

Hádzaná

Hádzaná

    Slovenské hádzanárky počas MS U18 2026.
    Slovenské hádzanárky počas MS U18 2026.
    Slovenky hodili nešťastnú prehru za hlavu. V súboji s Maďarskom dominovali hneď od úvodu
    dnes 18:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Švajčiari mladých Slovákov prevalcovali. Veľmi sa hanbím. Takto sa na ME nehrá, reagoval tréner