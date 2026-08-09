Mladé Slovenky spoznali konečné umiestnenie. Majstrovstvá sveta zakončili prehrou

MS žien v hádzanej do 18 rokov 2026 - o 5. miesto
Švajčiarsko - Slovensko 37:31 (17:15)
Najviac gólov Švajčiarska: Mierzwaová 11/4, Osterwalderová 7, Emmeneggerová 6
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová, Kubičinová - Benedigová 1, Bölcskeiová, Špendlová 1, Gogová 6/2, Komlósová 3, Valientová 2, Karkušová 4, Kurňavová 1, Görögová 4, Ďuranová 2, Šubjaková 1, Sekáčová 2, Némethová 4
Rozhodovali: Chiruțaová, Murariuová (obe Rum.), vylúčenia: 3:3, 7, hody: 4/4 - 3/2
Slovenské hádzanárky obsadili na MS žien do 18 rokov 2026 konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o piatu priečku podľahli Švajčiarsku 31:37.
Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii MS tejto vekovej kategórie.
Doterajším maximom bola siedma priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
Zverenky trénera Pavla Streichera nezopakovali triumf nad Švajčiarskom v závere hlavnej fázy turnaja. Súpera vtedy zdolali 32:27, čo pre nich znamenalo postup z nadstavbovej skupiny do štvrťfinále.
V ňom potom tesne podľahli Čiernej Hore, ktorá sa vo večernom finále stretla s obhajcom titulu Španielskom (17.30 h).
Priebeh zápasu
Slovenky po góle Gogovej viedli 1:0, ale od stavu 4:4 začali postupne preberať iniciatívu súperky. V 11. minúte odskočili na 8:5 a desať minút pred prestávkou zvýšila Heerová už na 12:8. O chvíľu neskôr bol rozdiel už päťgólový, záver prvého polčasu však patril Slovensku.
Gogová premenila sedemmetrový hod, následne sa presadili Kurňavová a opäť Gogová. Tá síce v 28. minúte nepremenila ďalšiu sedmičku, no dostala sa k dorážke a znížila na 13:16. Po zásahu Némethovej bolo už len 14:16 a rovnaké manko mali jej spoluhráčky v polčase.
Úvod druhého však slovenský tím nezachytil, inkasoval štyrikrát za sebou a v 33. minúte to bolo už 21:15 pre Švajčiarsko. Helvétky si naďalej udržiavali výraznejší odstup a po ďalšej štvorgólovej šnúre to už bolo 28:19 v ich prospech.
Komlósová potom upravila na 25:30 a Šubjaková v 53. minúte znížila na rozdiel štyroch gólov (28:32). Bližšie k súperkám sa však už Slovenky nedostali. Švajčiarsko si záver postrážilo a tešilo sa z konečnej piatej priečky.
Hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR 18: „V tomto zápase nám už chýbali sily. Neboli sme dostatočne dôrazní, ani v obrane, ani v útoku a zle sme sa pohybovali. Švajčiarky boli rýchlejšie, po 2-3 prihrávkach sa dostali do vyloženej gólovej situácie a naše brankárky sa nemali kde chytiť. V polčase sme to zredukovali na rozdiel dvoch gólov, ale znovu sme mali katastrofálny nástup do druhého polčasu.
Jediným pozitívom je, že dievčatá, ktoré hrali menej, dostali šancu a prezentovali sa solídnym výkonom. Ale celkovo nemôžeme byť spokojní, lebo chceli sme si uhrať piate miesto a to sa nám nepodarilo. Na MS sa ukázalo, že sme mali na viac. V boji o semifinále s Čiernou horou len zopár detailov rozhodlo v náš neprospech. Napokon sme hrali o 5. a 6. miesto, no a musíme uznať, že súper bol dnes lepší prakticky v každej hernej činnosti.“