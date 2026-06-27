ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (zápas o 5. miesto)

Slovenskí reprezentanti dnes hrajú zápas o 5. miesto proti Švajčiarsku na MS v hokejbale 2026.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko dnes (MS v hokejbale 2026, MS, zápas o 5. miesto, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov O 5. - 6. miesto 2025/2026
27.06.2026 o 09:15
Slovensko
1:0
(0:0, 1:0)
26' minúta
Prebiehajúci
Švajčiarsko
Prehľad
Góly a asistencie: 21. Martinusík (Salajka). Rozhodca: Adrian Goddard, Mike Grewall.
Prenos
25:14
Zajímavá pobídka od brankáře Kučery. První u míčku byl však nový strážce tří tyčí – Brodard.
24:49
Zakázané uvolnění Švýcarů.
24:40
Manuel Mballa vybojoval míček po nepřesnosti v rozehrávce v útočném pásmu. Jeho ránu na přední tyč vykryl Kučera.
22:34
Dochází k neočekávané změně v brankovišti Švýcarska.
22:34
Střídání v týmu Švýcarsko:
ze hřiště odchází Olivier Chakroun, přichází Dean Brodard.
ze hřiště odchází Olivier Chakroun, přichází Dean Brodard.
21:52
Následuje komerční přestávka.
21:25
Švýcarsko hraje velmi otevřený hokejbal, jenž pouští Slovensko do rychlých kontrů. Jeden z nich měl na svědomí Lukáš Lipiansky, ale skončil ještě v samém zárodku.
20:42
Slovensko právě vstřelilo branku!
Tak přece jen je nekoncentrovanost švýcarské obrany potrestána! JAROSLAV MARTINUSÍK se dostal do samostatného úniku, ve kterém si parádně vymíchal Chakrouna a posílá Slovensko do vedení – 1:0!
Asistence: Michal Salajka.
Tak přece jen je nekoncentrovanost švýcarské obrany potrestána! JAROSLAV MARTINUSÍK se dostal do samostatného úniku, ve kterém si parádně vymíchal Chakrouna a posílá Slovensko do vedení – 1:0!
Asistence: Michal Salajka.
19:54
Dělovka ze středového kruhu od Yanicka Eberleho větší nebezpečí nezpůsobila.
19:05
Opět sledujeme několik obětavých zákroků. Do střely z levého kruhu Švýcarů doslova skočil Maxmilián Mikula.
18:13
Slovensko vsadilo na rychlé nohy Tomáše Baláta. Slovenský útočník si dokázal obhodit jednoho obránce, ale do samostatného úniku se nakonec nedostal kvůli vyběhnuvšímu Chakrounovi.
17:33
Švýcaři začínají periodu aktivněji. Křižný pas na Tobiase Rohdewalda zastavila slovenská hůl.
16:40
Z levého kruhu si navedl míček na střelu Adrien Wehrli, ale Balogáč jeho pokus vyráží.
15:46
Slovensko začalo prakticky stejně, jako v první třetině. Přihrávku do kapsy odbržel opět Ivan Hryzák, tentokrát byl však zastaven ještě na modré čáře.
15:01
Začala druhá třetina.
Ačkoliv diváci v první třetině branku neviděli, v Ostravar Aréně sledujeme velmi atraktivní hokejbal, který je otevřený na obě strany. Největší šance, které měly skončit gólem, přišly paradoxně až v poslední minutě. Nejprve využil nekoncentrovanosti ve švýcarské obraně Ivan Hryzák, jenž tváří v tvář neprostřelil Chakrouna. Na druhé straně pak vyrazili do protiútoku Švýcaři, ale slovenský obránce Nikodém Šulík zažehnal celé nebezpečí obětavým skokem.
15:00
První třetina skončila.
14:58
Do konce první třetiny mohli z rychlého protiútoku zahrozit ještě Švýcaři. Nikodém Šulík se však tygřím skokem vložil do přihrávky na Raphaela Enzela, který by jinak zakončoval do odkryté klece velmi snadno.
14:37
Švýcarská obrana teď totálně propsala náběh Nikodéma Šulíka, jenž situaci před Chakrounem měl vyřešit gólem!
14:05
Martin Benko dlouhý pas od svých spoluhráčů nedoběhne. Švýcarsko však celou situaci řeší zakázaným uvolněním.
14:00
Zbývá minuta do konce úvodní třetiny.
13:30
Následovat bude komerční přestávka.
12:59
Andrej Straka dloubl míček přes ležícího obránce na svého spoluhráče. Vše ale nejrychleji přečetl Chakroun, jenž do průběhu akce promluvil svou holí. Slováci pásmo však udrží.
11:07
Po buly ihned pálil Mermoud, ale trefil pouze prvního hokejbalistu v bílém.
10:39
První přerušení ve hře znamená zakázané uvolnění pro Slovensko, hokejbalově flooring.
09:08
Yanik Eberle se při průchodu do ofenzívy nedorozuměl se svými spoluhráči. Hrozilo přečíslení, které však jeden z hokejbalistů v černém dokázal odvrátit.
08:29
Hraje se téměř bez prerušení. Momentálně probíhá pasáž, kdy se ani jeden z týmů nedokáže dostat ke střele.
07:00
Nikodém Šulík v poklelu uklidil míček před dotírajícími forvardy soupeře.
06:08
Jaroslav Martinusík se na modré čáře moc dlouho rozmýšlel. Nakonec situaci prováhal a hrajou Švýcaři.
05:17
V Ostravar aréně se hraje velmi pohledné utkání. Další ranu za zemi helvétského kříže si mezi kruhy připsal Tim Muller.
04:01
Hraje se nahoru, dolů. Tentokrát Moritz Hausherr nevymýšlel nic složitého a vypálil z pravého kruhu. Balogáč jeho pokus vyrazil nad břevno.
02:54
Ani třetí pětka Slováků to nemyslela vůbec špatně. Martim Benko se snažil před brankovištěm nalézt číhajícího Filipa Klemu, ale přihrávka skrze blok černých hokejbalistů neprošla.
01:59
Ani Švýcarsko však neotálí na aktivitě. Díky presingu vybojoval míček Mario Paulik, ale v předbrankovém prostoru se s kulatým předmětem nedokázal otočit.
00:50
Tak tady byli Švýcaři ještě v polospánku! Ivan Hryzák se zničeho nic po vyhraném buly dostal do samostatného úniku, brankář Chakroun ho ale dokázal skvěle vychytat.
00:01
Utkání právě začalo.
Obě reprezentace už mají své předzápasové rozcvičky za sebou. Jako první nastupují na hrací plochu Švýcaři, které vítá hlasitý hlas zvonů z jejich fanouškovského kotle. Pozadu ale nezůstávají ani Slováci, kteří zde mají rovněž početnou diváckou podporu. Ti v dnešním duelu vsadí na bílou sadu dresů. Země helvétského kříže naopak obléklo dresy černé.
Úvodní sestavy:
Slovensko: Balogáč (Kučera) – Stümpel, Salajka, Kozák, Dubeň, Šulík, I. Gajdoš, Olejník, Mikula – Hryzák (C), Korbáš, Straka – Pisarovič, Lopušan, Martinusík – Lipiansky, Klema, Benko – Balát, Revaj, Piják.
Trenér: Marián Hambálek
Švýcarsko: Chakroun (Brodard) – Rebord, Mermoud, Iten, Y. Müller (C), Hlubek, Eberle, Rodrigues Soares, Grandjean – Filipek, Bardos, Paulík – A. Wehrli, T. Müller, N. Wehrli – Rohdewald, M. Müller, Enzler – Lartey, Hausherr, Mballa – Fairclough.
Trenér: Perrine Bonzon
Rozhodčí: Adrian Goddard, Mike Grewall.
Slovensko: Balogáč (Kučera) – Stümpel, Salajka, Kozák, Dubeň, Šulík, I. Gajdoš, Olejník, Mikula – Hryzák (C), Korbáš, Straka – Pisarovič, Lopušan, Martinusík – Lipiansky, Klema, Benko – Balát, Revaj, Piják.
Trenér: Marián Hambálek
Švýcarsko: Chakroun (Brodard) – Rebord, Mermoud, Iten, Y. Müller (C), Hlubek, Eberle, Rodrigues Soares, Grandjean – Filipek, Bardos, Paulík – A. Wehrli, T. Müller, N. Wehrli – Rohdewald, M. Müller, Enzler – Lartey, Hausherr, Mballa – Fairclough.
Trenér: Perrine Bonzon
Rozhodčí: Adrian Goddard, Mike Grewall.
Vzájemný zápas ve skupině:
Švýcaři hned v první třetině zaskočili slovenského favorita, když v čase 08:14 Bardos využil přesilovou hru. Slováci však na začátku druhé části srovnali krok a o dvě minuty později šli poprvé do vedení zásluhou Martinusíka. Stejný muž v závěrečné třetině navýšil vedení svého celku. Zbytek zápasu už žádnou gólovou akci nepřinesl, a tak si Slovensko došlo pro premiérovou výhru v turnaji.
Švýcaři hned v první třetině zaskočili slovenského favorita, když v čase 08:14 Bardos využil přesilovou hru. Slováci však na začátku druhé části srovnali krok a o dvě minuty později šli poprvé do vedení zásluhou Martinusíka. Stejný muž v závěrečné třetině navýšil vedení svého celku. Zbytek zápasu už žádnou gólovou akci nepřinesl, a tak si Slovensko došlo pro premiérovou výhru v turnaji.
Slovensko
Ve skupinách to s našimi východními sousedy vypadalo velmi nadějně, když dokázali porazit USA, Švýcarsko, a dokonce i Finy. Po skončení na 3. místě se ve čtvrtfinále střetli s Finy znovu. Nakonec je ale poznamenalo asi největší překvapení turnaje, když právě s Finskem padli 4:5 po prodloužení.
Ve skupinách to s našimi východními sousedy vypadalo velmi nadějně, když dokázali porazit USA, Švýcarsko, a dokonce i Finy. Po skončení na 3. místě se ve čtvrtfinále střetli s Finy znovu. Nakonec je ale poznamenalo asi největší překvapení turnaje, když právě s Finskem padli 4:5 po prodloužení.
Švýcarsko
Švýcarsko skončilo v elitní skupině A na 5. místě po tříbodovém zisku nad Finskem. Ve čtvrtfinále ho pak čekal výběr Spojených států, se kterým už ve skupině sehrálo velmi vyrovnanou partii. Švýcaři dlouho drželi krok i tentokrát, ale ve třetí třetině USA trestaly téměř každé zaváhání a z postupu se nakonec radovali Američané po výsledku 5:1.
Švýcarsko skončilo v elitní skupině A na 5. místě po tříbodovém zisku nad Finskem. Ve čtvrtfinále ho pak čekal výběr Spojených států, se kterým už ve skupině sehrálo velmi vyrovnanou partii. Švýcaři dlouho drželi krok i tentokrát, ale ve třetí třetině USA trestaly téměř každé zaváhání a z postupu se nakonec radovali Američané po výsledku 5:1.
Krásné sobotní dopoledne všem hokejbalovým fanouškům! Dnes se společně podíváme na souboj o 5. místo, ve kterém se utká Slovensko se Švýcarskem. Úvodní buly bude v Ostravar Aréně vhozeno v 9:15.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 09:15.