ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Švajčiarsku svoj prvý zápas v skupine A a aj na MS v hokejbale 2026.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko dnes (hokejbal, MS, skupina A, výsledky, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
20.06.2026 o 12:00
1. kolo
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:00. Dnes na obed štartujú MS v hokejbale v českom meste Ostrava. Slovenský reprezentanti sa v úvodnom zápase stretnú s výberom Švajčiarska. Úvodné vhadzovanie je naplánované na 12:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Nominácia Slovenska na MS v hokejbale 2026.
Brankári: Filip Surák (LG Corwin), Peter Kučera (H+H Skalica), Jakub Balogáč (HMHK Vranov nad Topľou)
Obrancovia: Tomáš Kozák (Leaders Ružinov), Michal Salajka, Maximilián Mikula (obaja H+H Skalica), Oliver Stümpel (Jets Nitra), Nikodém Šulik (HK IMS-EAST Popradskí Piráti), Martin Dubeň (LG Corwin), Šimon Lopušan (PROTEF Považská Bystrica), Ivan Gajdoš, Ján Revaj (obaja Nitrianski Rytieri)
Útočníci: Jaroslav Martinusík, Andrej Siakeľ, Lukáš Olejník (všetci H+H Skalica), Filip Klema, Martin Benko, Lukáš Lipiansky (všetci LG Corwin) Lukáš Piják, Matúš Korbáš, Ivan Hryzák, Andrej Straka (všetci PROTEF Považská Bystrica), Ján Šatka (ŠK 98 Pruské), Richard Mráz (Nitrianski Rytieri), Matej Pisarovič (Horgenberg Hammer/Švajč.)
Nominácia Slovenska na MS v hokejbale 2026.
Brankári: Filip Surák (LG Corwin), Peter Kučera (H+H Skalica), Jakub Balogáč (HMHK Vranov nad Topľou)
Obrancovia: Tomáš Kozák (Leaders Ružinov), Michal Salajka, Maximilián Mikula (obaja H+H Skalica), Oliver Stümpel (Jets Nitra), Nikodém Šulik (HK IMS-EAST Popradskí Piráti), Martin Dubeň (LG Corwin), Šimon Lopušan (PROTEF Považská Bystrica), Ivan Gajdoš, Ján Revaj (obaja Nitrianski Rytieri)
Útočníci: Jaroslav Martinusík, Andrej Siakeľ, Lukáš Olejník (všetci H+H Skalica), Filip Klema, Martin Benko, Lukáš Lipiansky (všetci LG Corwin) Lukáš Piják, Matúš Korbáš, Ivan Hryzák, Andrej Straka (všetci PROTEF Považská Bystrica), Ján Šatka (ŠK 98 Pruské), Richard Mráz (Nitrianski Rytieri), Matej Pisarovič (Horgenberg Hammer/Švajč.)