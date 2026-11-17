Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 - 2. fáza
Slovensko - Srbsko 71:90
SR: Dudášová 18, Lambertová 13, Moravčíková 8, Mištinová 6, Jakubcová 2 (Buknová 15, Martišková 6, Kraislová 3, Oborilová a Svetlíková 0)
Najviac bodov Srbska: Jankovičová 24, Dugaličová 14, Stanačevová 13
Rozhodovali: Simonavičius (Lit.), Podkowinská (Poľ.), Valzani (Tal.), štvrtiny: 11:25, 24:22, 18:23, 18:20, TH: 12/8 - 25/21, fauly: 29 - 24, trojky: 9 - 9
Diváci: 2147
Slovenské basketbalistky prehrali v utorňajšom stretnutí druhej fázy kvalifikácie ME 2027 na domácej palubovke v Bratislave so Srbskom 71:90.
V L-skupine tak zaznamenali tretiu prehru a skomplikovali si šancu na postup.
Ďalšie kvalifikačné stretnutia sú na programe vo februári 2027, na ME postupujú tímy na prvých dvoch miestach tabuľky.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovenky vstúpili do domáceho stretnutia nekoncentrovane, veľké množstvo stratených lôpt a chýb bolo povestnou vodou na mlyn Srbkám.
Hosťujúce hráčky tak mohli v obrane tlačiť, naopak v útoku preukazovať svoju kvalitu a hrať s ľahkosťou. To sa odzrkadlilo už v prvej štvrtine, v šiestej minúte prehrával domáci tím už 2:13.
Po prestriedaní sa hra Slovenska zlepšila, bodovou líderkou bola Buknová, ale po úvodnej časti bol stav stále nepriaznivý - 11:25.
Dudášová sa snažila pomôcť k znižovaniu manka, ale Srbsko na čele s Jankovičovou malo situáciu na palubovke pevne pod kontrolou.
VIDEO: Záznam zápasu Slovensko - Srbsko
Záblesk zlepšenia z pohľadu Slovenska prišiel pred polčasovou prestávkou, keď situáciu zobrala do rúk najmä Lambertová. Srbsko však žiadnu drámu nepripúšťalo a po prvom polčase viedlo 47:35.
II. polčas:
Slovenky nastúpili po prestávke ako vymenené, najmä trojbodovou streľbou sa vrátili do súboja o víťazstvo a manko bolo razom jednociferné.
Súperky začali pod narastajúcim tlakom robiť chyby, ale žiadnu výraznejšiu drámu napokon nepripustili. Aj vďaka Nogičovej si Srbky naďalej udržiavali vysokú úspešnosť streľby a komfortný náskok. Pred poslednou štvrtinou tak domáce družstvo prehrávalo 53:70.
Zverenky trénera Martina Popišila otvorili záverečnú časť duelu sedembodovou šnúrou a opäť ožila nádej na prvý triumf v druhej fáze kvalifikácie ME 2027.
Lenže srbské basketbalistky kontrovali a napokon si bez výraznejších starostí udržali stopercentnú bilanciu v L-skupine.
Slovenkám sa domácou prehrou naopak výraznejšie vzdialili postupové šance na záverečný turnaj.