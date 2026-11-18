Druhá fáza kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 sa pre basketbalistky Slovenska zatiaľ nevyvíja podľa želaného scenára.
Po troch novembrových vystúpeniach v rámci L-skupiny sú Slovenky bez víťazstva a na poslednom mieste tabuľky.
Pred zverenkyňami trénera Martina Pospišila je tak náročná úloha, do februára sa preladiť na víťaznú vlnu a zabojovať o jedno z dvoch postupových miest na záverečný turnaj.
Slovenkám opäť nevyšiel vstup do stretnutia, veľmi rýchlo sa dostali do dvojciferného deficitu a aj keď dokázali neskôr stiahnuť manko, tak nikdy nie natoľko, aby sa Srbsko neobávalo o konečný výsledok.
Súperky si tak po výhre 91:70 udržali stopercentnú bilanciu, slovenský tím naopak zaznamenal tretiu prehru za sebou.
„Prestali sme byť naivní, začali sme byť viac kontaktní, čo sa týka uvoľnenia a prihrávok. Snažili sme sa meniť obrany, myslím si, že do nejakej miery to zafungovalo, ale hlavne sme boli sebavedomejší.
Srbsko má však kvalitu, dve hráčky hrali WNBA a ďalšie hrali Euroligu. V negatívnych momentoch sa ukazuje skúsenosť, osobnosti som v tom momente zobrali na seba. My sme chybovali a každá chyba proti Srbsku sa trestá,“ zhodnotil pre TASR priebeh duelu Pospišil.
VIDEO: Záznam zápasu Slovensko - Srbsko
Absencie určite zohrali rolu
Pre jeho zverenkyne to bol tretí zápas v priebehu šiestich dní, bez Terézie Páleníkovej a tiež aj Rebeky Mikulášikovej bolo cítiť, že vyťaženosť niektorých hráčok musela ísť smerom nahor.
„Bolo to ťažké. Odišla nám Rebeka Mikulášiková, takže aj moje striedania boli oveľa menšie a minutáž vyššia.
Zároveň sme sa trápili aj s určitými zdravotnými problémami, ale dali sme do toho všetko. Absencie určite zohrali rolu,“ zamyslela sa domáca pivotka Alica Moravčíková.
Srbsko napokon ukázalo, prečo v doterajšom priebehu kvalifikácie ME 2027 ešte nenašlo premožiteľa a je na dobrej ceste získať postupovú miestenku.
„Od začiatku som cítila, že sa dá s nimi hrať. Neboli až také dôsledné v obrane, keď sme dali niekoľko košov, tak sme zistili, že to ide. Srbsko má však kvalitu na každom poste, takže si to určitým spôsobom postrážilo.
V kľúčových momentoch sme stratili loptu alebo sme nedali kôš,“ uviedla k utorkovému stretnutiu kapitánka slovenského tímu Nikola Dudášová.
Bojujeme s absenciami
Slovenkám nevyšiel v dvoch z troch novembrových vystúpení nástup do úvodnej štvrtiny. K tomu sa pridala často spomínaná fyzickejšia hrá súperiek.
„Veľa sa odvíjalo od stretnutia s Holandskom, v ktorom sme tiež nedokázali zvládnuť úvod. Bojujeme s absenciami, ktoré máme, ale nechceme sa na to vyhovárať.
Bohužiaľ, nezvládali sme fyzickosť. Je to obrovský poznatok z troch novembrových duelov. Teraz sme sa v troch štvrtinách postavili Srbsku, ale to nestačí,“ povedal Pospišil.
Po polovici odohraných dueloch sú tak karty v L-skupine rozdané celkom jasne. Srbsko má nakročené k postupu na ME 2027, o zostávajúce miesto sa pobijú tri tímy.
„V reprezentácii je to o tom, v akej forme hráčky prídu a či sú zdravotne v poriadku. My, Slovensko, nemáme takú kvantitu v kvalite hráčok, aby sme si mohli dovoliť absencie.
A keď už k nejakej príde, tak ostatné hráčky musia byť pripravené na tisíc percent. Veľa záleží od postavenia v ich kluboch, aké ťažké zápasy hrajú. My urobíme potom všetko, aby sme sa v krátkom čase pripravili,“ vyhlásil tréner Sloveniek.
Moravčíková: Musíme zlepšiť obranu
Výhodou v tomto smere môže byť fakt, že úvodné dve februárové stretnutia sa uskutočnia pred domácim publikom.
Zároveň však bude potrebné zapracovať na defenzíve, keďže v novembri Slovensko priemerne inkasovalo takmer 90 bodov na zápas.
„Bude potrebné zlepšiť obranu. My sme nedali málo bodov, útočne sme až tak netrápili, ale dostali sme 90 a 98 bodov. Defenzíva je o chcení, každá musíme začať od seba,“ dodala na záver Moravčíková.
Vo februárovom asociačnom termíne si spolu so spoluhráčkami zmerajú doma sily s Holandskom (10. februára 2027) a Gréckom (13. februára 2027). Druhú fázu kvalifikácie ME 2027 zakončia v Srbsku (16. februára 2027).
Zo skupiny si miestenku na európsky šampionát zabezpečia tímy na prvom a druhom mieste tabuľky.