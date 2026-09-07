Najťažšie zápasy pôjdu za sebou. Slováci poznajú program na MS v hokeji 2027

Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú účinkovanie na MS 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája o 12.20 h duelom proti Dánsku.
O deň neskôr ich v B-skupine v Düsseldorfe v rovnakom čase čaká Kazachstan.
Skupinové boje zakončia v utorok 25. mája o 16.20 h proti Nórom - bronzovým medailistom z tohtoročného šampionátu vo Švajčiarsku. Informovala o tom oficiálna webová stránka IIHF.
Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A-skupine. Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko, svoje zápasy odohrá v Mannheime.
V treťom dueli v rámci B-skupiny čaká slovenský tím v utorok 18. mája o 20.20 h súboj s Maďarskom.
O dva dni neskôr nastúpia Slováci o 16.20 h proti Kanade. V sobotu 22. mája absolvujú od 20.20 h duel s ďalším zámorským súperom USA.
V pondelok 24. mája večer je na programe federálne derby medzi Slovenskom a Českom. Ku konfrontácii oboch tímov prišlo aj na MS 2026, Česi v nej uspeli 3:2.
V A-skupine budú hrať domáci Nemci spoločne s úradujúcimi majstrami sveta Fínmi, zdolanými finalistami Švajčiarmi, Švédskom, Lotyšskom, Rakúskom, Slovinskom a Ukrajinou.
Celý turnaj otvoria 13. mája o 20.20 h deň pred oficiálnym začiatkom šampionátu proti Helvétom. Hokejové MS sa do Veltins-Areny vrátia po 17 rokoch.
V roku 2010 tam Nemci v úvodnom stretnutí zdolali USA 2:1 po predĺžení pred rekordnou návštevou 77 803 divákov.
Rozpis zápasov Slovenska v B-skupine MS v hokeji 2027
Sobota 15. mája (12:20): Slovensko – Dánsko
Nedeľa 16. mája (12:20): Slovensko – Kazachstan
Utorok 18. mája (20:20): Slovensko – Maďarsko
Štvrtok 20. mája (16:20): Slovensko – Kanada
Sobota 22. mája (20:20): Slovensko – USA
Pondelok 24. mája (20:20): Slovensko – Česko
Utorok 25. mája (16:20): Slovensko – Nórsko