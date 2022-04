Domov vezú bronzové medaily. Slovenky v poslednom zápase na MS zdolali Rakúsko

MS v hokeji žien 2022 - I. divízia - skupina A

Holanďanky po štyroch prehrách v štyroch stretnutiach klesli späť do B-skupiny I. divízie MS.

"Na úvod podujatia sme odohrali dva ťažké zápasy proti Nórkam a Francúzkam, v ktorých sa nám nepodarilo bodovať. Po dvoch dňoch voľna sme nastúpili ako keby do nového turnaja s novým cieľom, a to zvíťaziť v ďalších dvoch dueloch, čo sme zvládli.

Rakúšanky v poslednom vystúpení bojovali o postup, boli možno trochu pod tlakom. My sme si išli za svojim cieľom a vypálilo to tak, ako to vypálilo.

Dievčatá aj členovia realizačného tímu odviedli kus dobrej roboty, a preto si zaslúžia odmenu v podobe bronzových medailí," povedal tréner Sloveniek Tomáš Segíň pre hockeyslovakia.sk.

Tabuľka