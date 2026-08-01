Elitná divízia bola veľké sústo. Slovenskí mladíci prehrali ďalší zápas a lúčia sa

Momentka zo zápasu Slovensko - Rakúsko na ME v basketbale U18 2026.
Momentka zo zápasu Slovensko - Rakúsko na ME v basketbale U18 2026. (Autor: FIBA.basketball)
TASR|1. aug 2026 o 18:05
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V boji o 13. - 16. miesto prehrali s Rakúskom.

ME v basketbale U18 2026 - o 13. - 16. miesto

Slovensko - Rakúsko 61:75 (31:43)

Zostava a body SR: Randuška 21, Kubala 9, Pukančík 6, Valocsay 3, Boros (Gregor 10, Kokavec 5, Iaquinta 4, Rybár 3, Ivanko 0)

Najviac bodov Rakúska: Thomspon 22, Kapic 19, Benczak 14

TH: 17/29 - 20/28, fauly: 25:21, trojky: 8/41 - 7/17

Rozhodcovia: Ceccarelli (Fr.), Ninkovič (Srb.), Letukas (Dán.)

Štvrtiny: 11:20, 20:23, 16:10, 14:22

Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov zostúpila z elitnej kategórie ME. V sobotňajšom zápase o 13. - 16. miesto prehrala na šampionáte v talianskom Roverete s Rakúskom 61:75.

Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak prišli o možnosť udržať sa a v budúcom roku budú účinkovať v B-divízii. Najlepším strelcom slovenského tímu bol Bruno Randuška s 22 bodmi.

Slováci môžu na turnaji obsadiť už iba predposledné miesto, pričom do nižšej kategórie zostúpia posledné tri tímy šampionátu.

V nedeľu zakončia svoje účinkovanie v Roverete stretnutím o 15. priečku proti Bulharsko.

Priebeh zápasu Slovensko - Rakúsko

I. polčas:

Slováci nezachytili úvod a po prvej štvrtine prehrávali 11:20, pričom Rakúšania trestali najmä ich straty.

Na začiatku druhej časti zvýšil Thompson trojkou na 23:11, slovenský tím však odpovedal pasážou 13:7 a po trojke Randušku znížil na 24:30.

Randuškovi sa darilo spoza oblúka, v druhej štvrtine premenil dve trojky a dôležité body pridali Kokavec s Kubalom, ktorí pomohli aj aktivitou na útočnom doskoku.

Rakúsko sa však opäť odtrhlo šnúrou 7:2, v jeho drese sa strelecky presadzovali najmä Thompson, Kapic a Benczak.

II. polčas:

Rakúšania viedli v polčase o 12 bodov, tretia štvrtina však vyšla lepšie slovenskému tímu.

Zlepšená obrana dovolila súperovi v tejto perióde iba desať bodov a to znamenalo skresanie náskoku na rozdiel šiestich bodov - pred záverečnou štvrtinou svietilo skóre 47:53.

Slovenskému tímu sa však už nepriaznivý vývoj nepodarilo zvrátiť, bližšie sa už k súperovi nedostal a po prehre prišiel o možnosť obsadiť trinástu priečku.

Nedeľný duel o 15. miesto už na jeho zostupe do B-kategórie nič nezmení.

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Slovensko - Rakúsko na ME v basketbale U18 2026.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Rakúsko na ME v basketbale U18 2026.
    Elitná divízia bola veľké sústo. Slovenskí mladíci prehrali ďalší zápas a lúčia sa
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