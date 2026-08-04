Mladí Slováci druhé víťazstvo za sebou nedosiahli. Vysoko prehrali s Rakúskom

Hádzanári Slovenska počas ME U18 2026.
Hádzanári Slovenska počas ME U18 2026. (Autor: Facebook/Slovak Handball Federation)
TASR|4. aug 2026 o 13:48
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Na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. - 24. priečku.

ME v hádzanej U18 2026 - nadstavbová fáza

Slovensko - Rakúsko 19:34 (8:14)

Zostava a góly SR: Mikula, Š. Kríž - Valent 3, Bačenko, Sivák, Kubík, Boťanský 1, Bednárik 1, M. Kríž, Straňovský 3, Chovanec 1, Török 4, Dudáš, Krkoška, Kirňák 2, Majirský 3/1, Fekeč 1

Najviac gólov Rakúska: Kelib 10, Stredinger 6

Rozhodovali: Klompers, Stobbe (obaja Hol.), vylúčenia: 5:3, ČK: Cirit (Rak.)

Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej 3. skupiny o umiestnenie na ME v Belehrade s Rakúskom vysoko 19:34.

Zverenci trénera Tomáša Straňovského nenadviazali na triumf 31:26 nad Fínskom a na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. - 24. priečku.

Slováci si v prvom polčase nedokázali poradiť s dôraznou defenzívou Rakúšanov, strácali lopty v útoku a do kabín odchádzali so šesťgólovým mankom 8:14.

Rakúsky tím podržal viacerými kvalitnými zákrokmi brankár Mabyeka. V úvode druhého dejstva Slovákom začali vychádzať rýchle protiútoky, rozstrieľal sa Török.

Rakúšania však v ďalšom priebehu polčasu ešte zvýšili náskok a s prehľadom si zabezpečili účasť v skupine o 9.-16. miesto.

Tabuľka III. skupiny o umiestnenie

#

Krajina

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1.

AUT Rakúsko

3

2

0

1

82:59

4

2.

FIN Fínsko

2

1

0

1

51:51

2

3.

SVK Slovensko

3

1

0

2

81:92

2

4.

NOR Nórsko

2

1

0

1

47:59

2

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Slovenska počas ME U18 2026.
    Hádzanári Slovenska počas ME U18 2026.
    Mladí Slováci druhé víťazstvo za sebou nedosiahli. Vysoko prehrali s Rakúskom
    dnes 13:48
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