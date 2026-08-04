Mladí Slováci druhé víťazstvo za sebou nedosiahli. Vysoko prehrali s Rakúskom

ME v hádzanej U18 2026 - nadstavbová fáza
Slovensko - Rakúsko 19:34 (8:14)
Zostava a góly SR: Mikula, Š. Kríž - Valent 3, Bačenko, Sivák, Kubík, Boťanský 1, Bednárik 1, M. Kríž, Straňovský 3, Chovanec 1, Török 4, Dudáš, Krkoška, Kirňák 2, Majirský 3/1, Fekeč 1
Najviac gólov Rakúska: Kelib 10, Stredinger 6
Rozhodovali: Klompers, Stobbe (obaja Hol.), vylúčenia: 5:3, ČK: Cirit (Rak.)
Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej 3. skupiny o umiestnenie na ME v Belehrade s Rakúskom vysoko 19:34.
Zverenci trénera Tomáša Straňovského nenadviazali na triumf 31:26 nad Fínskom a na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. - 24. priečku.
Slováci si v prvom polčase nedokázali poradiť s dôraznou defenzívou Rakúšanov, strácali lopty v útoku a do kabín odchádzali so šesťgólovým mankom 8:14.
Rakúsky tím podržal viacerými kvalitnými zákrokmi brankár Mabyeka. V úvode druhého dejstva Slovákom začali vychádzať rýchle protiútoky, rozstrieľal sa Török.
Rakúšania však v ďalšom priebehu polčasu ešte zvýšili náskok a s prehľadom si zabezpečili účasť v skupine o 9.-16. miesto.
#
Krajina
Zápasy
V
R
P
Skóre
Body
1.
Rakúsko
3
2
0
1
82:59
4
2.
Fínsko
2
1
0
1
51:51
2
3.
Slovensko
3
1
0
2
81:92
2
4.
Nórsko
2
1
0
1
47:59
2