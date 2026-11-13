Bratislava sa chystá na hádzanársky sviatok. Holeša verí, že ME budú nezabudnuteľné

Tri týždne pred úvodným zápasom ME 2026 v hádzanej žien v Bratislave finišujú slovenskí organizátori s prípravami.
Od 4. do 8. decembra bude Tipos Aréna dejiskom zápasov základnej F-skupiny, v ktorej sa domáce reprezentantky predstavia proti Nemecku, Švédsku a Srbsku. Pôjde o historicky prvý kontinentálny šampionát žien na slovenskej pôde.
Do hlavného mesta Slovenska sa vrcholná ženská hádzaná vráti po takmer polstoročí. Bratislava naposledy hostila vrcholný šampionát žien v roku 1978, keď sa na jej území hrali duely majstrovstiev sveta.
V roku 2022 bola spoločne s Košicami jedným z dejísk mužského európskeho šampionátu, ktorý Slovensko organizovalo spolu s Maďarskom. Tentoraz je súčasťou projektu piatich hostiteľských krajín - šampionát sa okrem Slovenska bude hrať aj v Poľsku, Česku, Rumunsku a Turecku.
Historická chvíľa pre slovenskú hádzanú
Organizačné prípravy na decembrový šampionát vstupujú do záverečnej fázy.
„Sme naozaj pyšní, že po štyroch rokoch opäť privítame na slovenskom území európsky šampionát v hádzanej – tentokrát ženský. Je to pre nás historická chvíľa, pretože v ženskej kategórii sme podujatie podobnej úrovne ešte neorganizovali.
Vnímame ho ako výzvu pre náš organizačný tím, ale predovšetkým pre tím slovenskej reprezentácie ukázať sa pred domácimi fanúšikmi v čo najlepšom svetle,“ uviedol Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Z organizačného hľadiska vyzdvihol nasadenie všetkých, ktorí sa na prípravách podieľajú:
„Ladíme obrovské množstvo detailov a som naozaj pyšný na energiu a odhodlanie, ktoré všetci moji kolegovia vkladajú do príprav šampionátu. Verím, že pre hráčky, divákov, ale aj médiá pripravíme nezabudnuteľné podujatie.“
Slovenské reprezentantky čaká v základnej F-skupine mimoriadne náročná konkurencia. Nastúpia proti úradujúcim vicemajsterkám sveta z Nemecka, Švédkam, ktoré obsadili štvrté miesto na olympijských hrách v Paríži 2024, a Srbkám - dvanástemu tímu z majstrovstiev sveta. Domáce hráčky tak budú mať príležitosť konfrontovať sa s tromi kvalitnými európskymi družstvami.
„Pre niekoľko generácií dievčat to môže byť vrchol ich kariéry, pretože možnosť zahrať si na vrcholnom šampionáte pred domácimi fanúšikmi je naozaj výnimočná. Žreb im síce prisúdil náročné súperky a čaká ich ťažká skupina, ale verím, že s podporou zaplneného hľadiska nás potešia svojimi výkonmi,“ zdôraznil Holeša.
Náročnosť základnej skupiny, z ktorej postúpia ďalej do hlavnej fázy ME iba prvé dva tímy, si uvedomuje aj tréner slovenskej reprezentácie Jan Beňadik.
„Čaká nás ťažká skupina, je to však pre nás zároveň výzva zmerať si sily s absolútnou špičkou. Ja verím, že sa nenecháme zahanbiť, ukážeme naše najlepšie výkony a diváci budú vidieť kvalitnú hádzanú,“ uviedol reprezentačný kormidelník.
Nastúpia v nových dresoch
Slovenské hádzanárky sa na domácom šampionáte predstavia v nových reprezentačných dresoch, ktoré SZH oficiálne predstaví budúci týždeň.
Ich dizajn má spájať športovú identitu s posolstvom ženského športu, pričom zdôrazňuje odhodlanie, silu a rovnocenné postavenie žien v športe. Myšlienkový koncept nových dresov vychádza z oficiálnej skladby šampionátu Watch Me Win, ktorú napísala a naspievala Celeste Buckingham.
„Chceli sme, aby bol celý šampionát pre hráčky naozaj výnimočný, a aj preto sme sa rozhodli pre nový dizajn dresov. Dúfam, že sa budú páčiť nielen hráčkam, ale aj fanúšikom. A verím, že nám prinesú šťastie,“ dodal Holeša.
Slovenský tím zverejní v pondelok 16. novembra zúženú nomináciu na ME, hráčky sa zídu na reprezentačnom zraze o týždeň neskôr 23. novembra.
V rámci záverečnej prípravy absolvujú 28. a 29. novembra turnaj v Maďarsku. Slovenky vstúpia do turnaja v piatok 4. decembra o 20.30 h zápasom proti Srbsku.
V nedeľu 6. decembra o 15.30 h nastúpia proti Švédsku a účinkovanie v základnej skupine uzavrú v utorok 8. decembra o 18.00 h duelom s Nemeckom.
Vstupenky na všetky tri hracie dni bratislavskej F-skupiny sú naďalej v predaji aj so zvýhodnenými rodinnými balíčkami.
Program F-skupiny ME žien v Bratislave
piatok 4. decembra:
18:00 Švédsko – Nemecko
20:30 Slovensko – Srbsko
nedeľa 6. decembra:
15:30 Švédsko – Slovensko
18:00 Nemecko – Srbsko
utorok 8. decembra:
18:00 Slovensko – Nemecko
20:30 Srbsko – Švédsko