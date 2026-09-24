Bude to o nás, vraví Bažík. Dvadsaťjednotku čaká v kvalifikácii kľúčový zápas

Slovenská reprezentačná dvadsaťjednotka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027.
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v D-skupine najprv v piatok 25. septembra o 18:00 h privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže.
Podľa obrancu Jakuba Jakubka už je cítiť, že cyklus sa blíži k vrcholu, asistent tréner Marek Bažík vyhlásil, že tím je na to pripravený.
„Sokolíkov“ čakajú v kvalifikačnej D-skupine ešte tri zápasy. Hneď ten prvý bude kľúčový. Kentošovi zverenci sa nachádzajú na barážovej druhej priečke o päť bodov pred ostrovným súperom a prípadné víťazstvo by im túto pozíciu definitívne zaistilo.
Následne sa Slováci stretnú v piatok 2. októbra v Stoke on Trent s rovesníkmi z Anglicka a na záver sa predstavia v utorok 6. októbra v Andorre. Na prvých Angličanov strácajú tri body.
„Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude o nás. Videl som prvý zápas v Corku a vieme, čo nás čaká. Íri majú dobré mužstvo, aktívne v defenzíve, veľmi variabilné v ofenzíve, veľmi behavé.
Hrajú taký rezký ostrovný futbal a pôjdu do toho s tým, že nemajú čo stratiť. V podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame. Ale myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení,“ povedal asistent trénera Bažík.
Ten je súčasťou realizačného tímu len krátko. „Ja som sa na to veľmi tešil, keď prišla ponuka od Jara Kentoša, tak ma to veľmi potešilo. Nelietam v oblakoch, beriem to veľmi zodpovedne, pretože viem, kam som prišiel.
Ale poznal som väčšinu chalanov z ´realizačáku,´ a aj chalanov, pretože som ich mal v mládežníckych reprezentáciách. Takže nebol to až taký veľký šok, ale som veľmi rád, že som tu,“ dodal Bažík.
Mladí Slováci sa na svojich najbližších súperov pripravovali v známom športovom komplexe v Šamoríne, Bažík chválil podmienky, ktoré mali k dispozícii: „Zažil som reprezentačné časy o poschodie nižšie, ale tu je to fakt na vysokej úrovni po každej stránke.
Či sa to týka športovej stránky, regeneračnej a vybavenia, je to na veľmi dobrej úrovni. Tu v Šamoríne máme veľmi dobré ihriská a všetko zatiaľ klape. Takže verím, že sa to prenesie aj do zápasu.“
Trénerom však skomplikovalo situáciu svalové zranenie Patrika Dulaya. Ostatní sú však v poriadku a niektorí hráči prišli na zraz v lepšej nálade ako zvyčajne. Jedným z nich je obranca Jakub Jakubko.
Slovenský obranca prispel gólom k víťazstvu svojho tímu FK Teplice na pôde Hradca Králové v zápase 9. kola českej ligy 2:0. Týmto presným zásahom si otvoril strelecký účet v najvyššej českej súťaži. Do zápasov však nastupuje väčšinou ako náhradník.
„Určite som si predstavoval, že budem hrávať viac, ale musím to prijať, ako to je. Budem sa snažiť na tréningoch ukazovať trénerovi, že mám na to, aby som patril do základnej zostavy. Verím, že ten gól mi pomôže, ale mojou úlohou je, aby sme ich nedostávali.“
Potom sa však zamyslel nad blížiacim sa vrcholom kvalifikácie, ktorý chcú Slováci zvládnuť.
„To, že sa blíži koniec kvalifikačnej fázy, tak to už trošku začíname cítiť. Vieme, že už ide do tuhého. Máme dobrú východiskovú pozíciu. No nič to nemení na tom, že chceme hrať svoj futbal, svoju hru, držať sa našich princípov. A to je jedno, s akým súperom hráme a v akej situácii.
Ten najbližší zápas s Írskom bude veľmi dôležitý z hľadiska upevnenia si druhej pozície. Vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví, lebo všetky ostrovné tímy sú nepríjemné. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali. Celý týždeň sme sa na to pripravovali, teraz to bude len o nás.“
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov
Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Lukáš Domaniský (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Filip Mielke (FC Hradec Králové), Tomáš Marušin (MFK Ružomberok), Michal Svoboda (MŠK Žilina), Matej Riznič (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Adam Rajnoha (SK Slavia Praha), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Miroslav Sovič (FC Košice), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Filip Trello (FC Spartak Trnava), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava)
Útočníci: Alexej Maroš (ŠK Slovan Bratislava), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Jakub Pira (MFK Karviná)
Program zápasov SR 21
25. septembra 18.00 (Košice): Slovensko - Írsko
2. októbra 20.45 (Stoke on Trent): Anglicko - Slovensko
6. októbra 19.00 (Andorra la Vella): Andorra - Slovensko