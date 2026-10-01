Slovenky nastúpia proti Ukrajine v Prešove aj Košiciach. Tréner: Domáce prostredie nám pomôže

Slovenské futbalistky sa tešia z gólu.
Slovenské futbalistky sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|1. okt 2026 o 17:58
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Kormidelník premiérovo povolal krídelníčku Rumančíkovú.

Slovenské futbalistky čaká v októbri náročný dvojzápas play off s Ukrajinou o postup na MS 2027.

Prvý duel odohrajú v Prešove 9. októbra a odveta je na programe v Košiciach 13. októbra. Tréner Peter Kopúň v nominácii veľa zmien neurobil, spolieha sa na tradičné mená. Novou tvárou je len Lucia Rumančíková z Liberca.

Tentokrát máme len zdvojené posty

„Nominácia je v podstate stabilná. V prvý deň však budeme riešiť lekársku prehliadku dvom hráčkam a podľa toho budeme vedieť, či s nimi môžeme počítať alebo nie. Ak nie, bude musieť prísť k výmene.

Z minulého zrazu sa k nám nepripojí Victoria Kaláberová a Darinka Hrúziková. Hľadali sme totiž hráčky, ktoré by nám v tomto dvojzápase vyšli najlepšie na tých pozíciách, na ktorých ony hrávajú.

Tentokrát máme len zdvojené posty a tieto dve sa tam skrátka nedostali,“ približoval svoje rozhodnutia v nominácii kouč slovenských dievčat Kopúň podľa webu futbalsfz.sk.

Premiérovo povolal krídelníčku Rumančíkovú.

Ukrajina odohrá odvetu v Košiciach

„Lucia sa veľmi rýchlo adaptovala v Liberci. Dobrú sezónu mala už v Brne, kde som ju pozorne sledoval. Musím sa priznať, že mi veľmi imponovalo, ako sa dokázala presadiť v tom kvalitnejšom klube, ktorým Liberec je.

Hráva na krídle, respektíve na krajnej vertikále a na to sa chcem sústrediť, aby sme tam mali takú hráčku, akou Lucia je,“ vysvetľoval ďalej Kopúň.

Nominácia Slovenska

Brankárky: Anika Tóth (Halifax FC), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Viktória Opalková (Spartak Myjava)

Obrankyne: Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Zuzana Nina Nárožná (Spartak Myjava), Andrea Horváthová (GKS Górnik Leczna), Kristína Košíková (SK Slovan Liberec), Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Diana Lemešová (SKN St. Pölten), Jana Vojteková (FC Freiburg), Barbora Vargová (Spartak Myjava), Nina Matušicová (Spartak Myjava)

Stredopoliarky: Lucia Rumančíková (FC Slovan Liberec), Mária Mikolajová (Hamburger SV), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Michaela Ferencová (FC Slovan Liberec), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice), Dominika Škorvánková (FK Austria Viedeň), Dominika Gondová (ŠK Slovan Bratislava)

Útočníčky: Klaudia Fabová (AP Orlen Gdaňsk), Laura Žemberyová (FC Tatran Prešov)

Jeho zverenky nastúpia proti Ukrajine, ktorá pre vojnu vo svojej krajine odohrá odvetu v Košiciach.

Východ Slovenska futbalu v tomto období praje a tak by fanúšikovia mohli pomôcť Slovenkám prebojovať sa do 2. kola play off.

Skvelá východná futbalová škola

„S Ukrajinou sme už mali skúsenosť, a tak vieme, že sú výborný, atletický tím. Je to taká skvelá východná futbalová škola s kombinačnou rýchlou hrou. Už sme sa s nimi stretli, vieme, že sú veľmi nepríjemné smerom dopredu.

Myslím si, že nás čaká dobrý bežecký súboj. Bude to naozaj veľmi náročné tým, že ony majú skutočne vysokú kvalitu a takmer v každom zápase vedia dať gól. Na toto sa musíme dobre pripraviť.

Hráme doma, čo ale neznamená, že sme nejaký výraznejší favorit, keďže ony hrali v A-divízii. Musím povedať, že v zápasoch, v ktorých sme ich videli, bolo jasné, že chcú hrať futbal.

Myslím si, že sú favoritky, ale verím, že naše domáce prostredie nám veľmi pomôže. Rozhodujúca však bude forma, v akej naše dievčatá prídu na zraz,“ dodal Kopúň.

Realizačný tím

Tréner: Peter Kopúň

Asistent trénera: Michal Švihorík

Asistent trénera: Lucia Haršanyová

Tréner brankárov: Martin Krnáč

Kondičný tréner: Miroslav Seňan

Technický vedúci: Michal Vengloš

Media manažér: Monika Jurigová

Športový psychológ: Petra Dubovcová

Lekár: Alice Kušnírová

Lekár: Patrícia Dragunová

Lekár: Zuzana Kolpaská

Fyzioterapeut: Veronika Rybárová

Fyzioterapeut: Jaroslav Holub

Fyzioterapeut: Ľubica Krasňanská

Masér: Jindřich Ditrich

Masér: Rebeka Žihlavníková

Kustód: Matej Chrenko

Kustód: Pavel Očoveji

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