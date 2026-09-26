Slováci štartujú v Lige národov. Kde sledovať zápas proti Moldavsku? (TV program)

Slovenská futbalová reprezentácia štartuje v novom ročníku C-divízie Ligy národov 2026/2027.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. odohrajú úvodný zápas už dnes o 20:45 proti Moldavsku v prešovskej Tatran Aréne.
Slováci sú v dueli veľkým favoritom, takisto aj na víťazstvo v celej svojej tretej skupiny.
Duel začína výkopom na prešovskom štadióne o 20.45 hod a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica Sport 1.
Vďaka tomu ho diváci budú môcť sledovať aj na streamovacej platforme Voyo.
Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.
Tipujúci sa zhodli: Slovensko je jasným favoritom
Nová edícia Ligy národov je tu a slovenská reprezentácia vstupuje do súťaže s jasným cieľom – vyhrať C-divíziu a vrátiť sa späť do B-čka. Prvú kapitolu napíše v sobotu večer v Prešove proti Moldavsku. Výkop je naplánovaný na 20:45. Čo hovoria štatistiky a kurzy?
Góly sa očakávajú od Haraslína, či Strelca
Okrem Moldavska čakajú Slovensko aj Kazachstan a Faerské ostrovy. Každý tím odohrá šesť zápasov a víťaz skupiny si zabezpečí priamy postup do B-divízie. Na papieri má byť prvý krok pre Slovákov najjednoduchším. A podobne sa na zápas pozerajú aj tipujúci Niké. Až 99,8 % tipov na výsledok smeruje na víťazstvo Slovenska, zatiaľ čo remíza aj výhra Moldavska sa pohybujú len na úrovni 0,1 %.
Gólový scenár tiež hovorí pomerne jasnou rečou. Väčšina tipérov očakáva minimálne tri góly v zápase a 88 % tipujúcich predpokladá, že padnú aspoň 4 presné zásahy. Pri slovenských góloch až 66 % tipov je na naše tri góly a až 88 % tipujúcich verí, že skórujú oba tímy. Najväčšiu pozornosť medzi strelcami púta Lukáš Haraslín, na ktorého smeruje polovica tipov na autora gólu. Nasledujú Dávid Strelec s 20 %, Tomáš Bobček s 15 %, Ivan Schranz s 10 % a Faško s 5 %.
Bezstarostné víkendy v Niké
„V prvom súťažnom zápase pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom verím v bezproblémové víťazstvo Slovenska. Skúsený tréner určite nedopustí, aby sme súpera podcenili. Očakávam vypredaný štadión v Prešove a búrlivú atmosféru, ktorá hráčov poženie ku gólom,“ očakáva hlavný bookmaker Niké, Richard Slušný. Podľa jeho tipov Slovensko zvíťazí, strelí aspoň 3 góly a zároveň si udrží čisté konto.
Tiket Richarda Slušného môže byť zaujímavý aj z ďalšieho dôvodu. Vklad 20 eur a celkový kurz 5,24 totiž spĺňajú podmienky pokračujúcej akcie v Niké – Bezstarostné víkendy. Tipéri môžu hrať o výhru a zároveň mať časť vkladu späť v podobe nikov, ak ich tiket nevyjde. Podmienky sú jednoduché: tiket musí mať minimálny vklad 20 € a celkový kurz aspoň 5,00. Ak tiket prehrá, pri splnení podmienok môže tipér získať späť až 10 € v nikoch.
Slušný zároveň pozerá aj ďalej než na prvý zápas. Slovensko podľa neho patrí medzi hlavných kandidátov na prvenstvo v skupine, no upozorňuje, že Kazachstan či Faerské ostrovy môžu cestu za postupom ešte poriadne skomplikovať. A nejde len o prestíž B-divízie. Výsledky Ligy národov môžu mať význam aj v kvalifikácii na EURO 2028. Najlepšie nepostupujúce tímy z Ligy národov môžu za splnenia podmienok dostať šancu v play-off o účasť na európskom šampionáte.
Prvý krok prichádza už v sobotu. Slovensko – Moldavsko, 26. septembra o 20:45 v Prešove. Stavte si v Niké a užite si futbalový večer ešte viac.
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