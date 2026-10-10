Tesná prehra v rozhodujúcom zápase. Slovenské futsalistky nepostúpili na ME

Futsalistky Slovenska
Futsalistky Slovenska (Autor: futsalslovakia.sk)
TASR|10. okt 2026 o 19:33
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Slovenky sa ujali vedenia, no zápas do víťazného konca nedotiahli.

Elitné kolo kvalifikácie ME 2027

2. skupina (Humenné):

Slovensko – Maďarsko 1:2 (1:0)

Góly: 15. Tyčiaková - 21. a 31. Kotová. Rozhodovali: Pratová (Portug.), Ristovská (S.Mac.), Nakičová (Chor.), ŽK: Baniková - Horváthová, Csillagová, Gállová

SR: Tišliarová (Mochnacká, Červíková) - Mattová, Hološková, Rybanská, Tyčiaková, Baníková, Petiová, Bereščáková, Nedorostová, Jusková, Ponigerová

Slovenské futsalistky prehrali s Maďarkami 1:2 vo svojom záverečnom treťom vystúpení v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy.

V 2. skupine obsadili s 3 bodmi za víťazstvo nad Bosnou a Hercegovinou 3. priečku a nepostúpili na európsky šampionát, ktorý bude v roku 2027 hostiť Chorvátsko.

V sobotu v Humennom poslala Slovensko do vedenia v 15. minúte Klaudia Tyčiaková, ale hneď v úvode druhého polčasu vyrovnala Gabriella Kotová, ktorá neskôr aj dokonala obrat súpera.

Maďarky sa radovali z postupu na ME, keďže s plným počtom bodov ovládli 2. skupinu.

Futsal

    Futsalistky Slovenska
    Futsalistky Slovenska
    Tesná prehra v rozhodujúcom zápase. Slovenské futsalistky nepostúpili na ME
    dnes 19:33
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