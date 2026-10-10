Tesná prehra v rozhodujúcom zápase. Slovenské futsalistky nepostúpili na ME

Elitné kolo kvalifikácie ME 2027
2. skupina (Humenné):
Slovensko – Maďarsko 1:2 (1:0)
Góly: 15. Tyčiaková - 21. a 31. Kotová. Rozhodovali: Pratová (Portug.), Ristovská (S.Mac.), Nakičová (Chor.), ŽK: Baniková - Horváthová, Csillagová, Gállová
SR: Tišliarová (Mochnacká, Červíková) - Mattová, Hološková, Rybanská, Tyčiaková, Baníková, Petiová, Bereščáková, Nedorostová, Jusková, Ponigerová
Slovenské futsalistky prehrali s Maďarkami 1:2 vo svojom záverečnom treťom vystúpení v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy.
V 2. skupine obsadili s 3 bodmi za víťazstvo nad Bosnou a Hercegovinou 3. priečku a nepostúpili na európsky šampionát, ktorý bude v roku 2027 hostiť Chorvátsko.
V sobotu v Humennom poslala Slovensko do vedenia v 15. minúte Klaudia Tyčiaková, ale hneď v úvode druhého polčasu vyrovnala Gabriella Kotová, ktorá neskôr aj dokonala obrat súpera.
Maďarky sa radovali z postupu na ME, keďže s plným počtom bodov ovládli 2. skupinu.