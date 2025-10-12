Bez Lobotku to bude iné. Luxembursko verí, že v Trnave bude mať šancu prekvapiť

BRATISLAVA. Luxemburskí futbaloví reprezentanti chcú v pondelňajšom dueli kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku v Trnave napraviť dojem po prehre 0:4 v Nemecku.
Tréner Jeff Strasser dúfa, že jeho zverenci využijú absenciu slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý nenastúpi pre zranenie.
„Zajtrajší zápas bude odlišný od toho, ktorý sme odohrali v Nemecku. Určite si rozoberieme chyby, ktoré sme vtedy urobili, no zároveň sa budeme opierať aj o skúsenosti z nášho prvého stretnutia so Slovenskom,“ citoval portál futbalsfz.sk slová Strassera, ktoré odzneli na nedeľňajšej oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii v Trnave.
Luxembursko zatiaľ v tejto kvalifikácii nebodovalo, v prvom vzájomnom zápase proti SR inkasovalo v poslednej minúte stretnutia.
„V porovnaní s domácim duelom proti Slovensku očakávam určitú zmenu, keďže súperovi bude chýbať jeden z kľúčových hráčov Stanislav Lobotka. Vo futbale je to bežné, že ak jeden hráč vypadne, ďalší ho musí nahradiť.
Minulý piatok proti Severnému Írsku túto úlohu prevzal Patrik Hrošovský, no tentoraz to môže byť László Bénes. Mnohé tímy už čelili situáciám, keď im chýbali dôležití hráči. Prispôsobíme sa podľa toho, ako budú vyzerať základné zostavy.“
Luxemburských novinárov zaujímal pohľad trénera na piatkovú prehru Slovenska v Belfaste: „Duel Slovenska v Severnom Írsku sme si dôkladne rozobrali. Bolo vidieť, že domáci vedeli Slovákom poriadne skomplikovať hru.
Hoci konečný výsledok jasne hovorí v prospech Severného Írska, podľa môjho názoru bol samotný priebeh stretnutia oveľa vyrovnanejší.“